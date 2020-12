L’IVAM visibilitza dones artistes i posa en valor els fons de la seua col·lecció en la programació de 2021

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, i la directora de l’IVAM, Nuria Enguita, han presentat la programació expositiva de 2021 de les dues seus de l’IVAM. Es tracta de nou propostes per al Centre Julio González de València i dues per a l’IVAM- Alcoi.

En paraules de la secretària autonòmica, Raquel Tamarit, “el calendari expositiu reflecteix la consolidació del treball que s’estava realitzant des de fa mesos i incorpora recents aportacions que el completen, realitzades per la nova directora de l’IVAM en el breu temps que porta liderant la institució”.

Així mateix, Tamarit ha volgut agrair “el treball de tot l’equip de l’IVAM en un any marcat per la pandèmia i totes les dificultats que això ha comportat. Les persones que impulsen l’IVAM han fet un treball extraordinari que ha permés que les dues seus hagen continuat funcionant, i potenciant que la gent visitara les propostes artístiques de forma segura”.

La secretària autonòmica també ha volgut destacar que “l’IVAM inicia un nou cicle amb reptes de cara a 2021 i entre tots farem que avance amb pas ferm i un pressupost per a l’any que ve que arriba als 11,1 milions d’euros per part de la Generalitat, un 13 % més que en 2020. Un augment progressiu, any rere any, per a dignificar i acompanyar aquesta institució de pes cultural que comptava només amb 5,3 milions d’euros en 2015”, i ha afegit: “Tenim un punt de partida d’inversió per a l’any que ve important perquè, a més, hem aconseguit que el Ministeri incremente el seu pressupost per a aquesta institució de referència cultural fins a arribar als 400.000 euros”.

Per a la directora de l’IVAM, Nuria Enguita, “el programa expositiu dissenyat per a 2021 pretén posar en valor les obres de la col·lecció del museu, potenciar la presència d’artistes dones i donar suport a la creació de joves amb un projecte específic”.

Quant al projecte específic per a joves creadors, Enguita ha explicat que “l’hem impulsat durant aquestes setmanes i estem acabant de concretar-lo, amb l’objectiu d’afavorir la vertebració d’un context local de creació, investigació i pensament”.

Cada any i mig, l’IVAM seleccionarà cinc artistes joves menors de 35 anys perquè treballen en la producció d’una intervenció després d’un exercici d’investigació, experimentació i relació amb el context local: “Les persones seleccionades han de tindre un vincle artístic amb la Comunitat Valenciana i es plantejarà la col·laboració amb agents nacionals i internacionals per a generar sinergies, posar el seu treball en relació amb altres experiències i connectar el context artístic local amb l’internacional. La culminació d’aquest treball serà un acte expositiu al Centre Julio González, a tall de recapitulació o arxiu viu del procés d’investigació”.

A aquest nou projecte “s’afig un element més que ja hem iniciat”, ha expressat Enguita, “perquè volem que durant 2021 es puga veure el treball que s’està duent a terme per a la digitalització dels fons bibliogràfics, d’arxiu i d’imatge de l’IVAM, que crec que és fonamental per a desenvolupar més el vessant investigador de la institució”.

Les exposicions del Centre Julio González de València

La primera de les noves exposicions es podrà visitar entre març i octubre de l’any que ve. Es tracta de la mostra ‘Imaginaris mecànics i tècnics en la Col·lecció de l’IVAM’, amb obres de noms de referència mundial com Alexander Calder, Marcel Duchamp, Lászó Peri, Man Ray, Yturralde, Alfaro, Sempere, Soledad Sevilla, Elena Asins o Maribel Doménech.

També s’exhibiran els treballs de l’artista d’origen palestí Mona Hatoum, guanyadora del premi Julio González 2020, que reflecteix una forta densitat política en una recerca de la resposta emocional del públic i el qüestionament de l’entorn per mitjà dels objectes.

La pintura i el dibuix de Pinazo ocuparan un lloc rellevant a la sala de la Muralla de l’IVAM i, segons Nuria Enguita, “suposa una relectura d’un dels artistes valencians clau de la pintura moderna valenciana, a partir de les seues reflexions visuals sobre les interaccions socials i les formes d’ocupar els espais públics”.

“No faltarà en el calendari de l’any que ve una nova incursió en l’univers Renau”, ha explicitat la directora de l’IVAM. Es tracta de l’exposició ‘Els exilis de Renau’, que aborda una part de la seua producció menys coneguda, la del període històric del seu exili a Mèxic i la República Democràtica Alemanya.

Els visitants del museu també tindran l’oportunitat de conéixer l’expressivitat de l’artista d’origen israelià Absalon, en una exposició coproduïda per l’IVAM i el CAPC Musée d’Art Contemporain de Bordeus.

Hi haurà també espai per a l’exhibició de les pràctiques artístiques derivades del patrimoni industrial valencià amb la mostra ‘Indústria/Matisos, Trames i Sons’, basada en el sonor, l’immaterial i els moviments socials.

A més, en aquestes últimes setmanes, s’han programat tres exposicions més “amb la voluntat d’aprofundir en els eixos del popular, la història i els contextos i els feminismes”, ha comentat la directora de l’IVAM.

Dues d’aquestes exposicions es podran visitar a la galeria 6. Des de finals d’abril s’obriran les portes a ‘Cardiograma’, de Lola Lasurt, que té com a punt de partida la trobada de l’artista amb un ninot de falla indultat de nom ‘Democràcia’; i a partir d’octubre a l’obra del valencià Guillermo Ros, centrada en la investigació de la relació entre la violència sistèmica contemporània i el fet artístic.

L’última exposició programada és ‘Assajos sobre l’atrotinat. Lectures de l’arxiu de Miguel Benlloch’ a la galeria 3. L’obra del que va ser un ‘performer’, poeta i activista polític i cultural d’origen valencià deixarà empremta a l’IVAM amb els seus poemes, ‘performances’, ‘collages’ i fotografies, que posen el cos en el centre dels discursos artístics.

Les exposicions de l’IVAM - Alcoi

No menys rellevants es presenten les dues exposicions programades a l’IVAM – Alcoi, que, tal com explica Nuria Enguita, “pretenen ser la nostra ferma aportació a una ciutat que es converteix en un dels centres culturals de referència en 2021 per ser capital cultural valenciana”.

En aquest sentit, de març a octubre, s’ha programat una gran mostra d’escultura espanyola amb obres del mateix museu i del Museu Reina Sofía en què es podran veure obres d’artistes com Julio González, Jorge Oteiza, Pablo Palazuelo, Eduardo Chillida, Juan Muñoz, Susana Solano, Carmen Calvo, Ángeles Marco, Esther Ferrer, Equipo Crónica o Yturralde.

Al novembre, l’IVAM – Alcoi acollirà l’exposició ‘Empremta, narrativa i concepte. Fotografia en la Col·lecció de l’IVAM des de 1950’, un recorregut que inclourà treballs de Robert Frank, Lee Friedlander, Warhol, Baldessari, Sherman, Prince, Smithson, Greco, Matta-Clark, Fulton, Pane o Export.