Música en valencià “per a trencar tòpics” en Spotify

El Gabinet de Normalització Lingüística (GNL) de l’Ajuntament de València publicarà, a partir d’aquest dimecres 16, vora 20 llistes temàtiques de música en la plataforma Spotify. Mitjançant el perfil GNLVLC es podrà gaudir de la gran varietat de gèneres i subgèneres musicals que hi ha en valencià: pop, rock, indie, soul, blues, rock-and-roll, rumba, folk, reggae, ska, electrònica, entre altres.

“S’ha prestat una atenció especial als gèneres urbans com el hip-hop, el reggaeton i, fins i tot, el trap, populars entre la gent jove, per acostar-los les cançons en valencià”, explica el Gabinet en un comunicat. El resultat és “un ventall molt ampli que va des dels gèneres tradicionals fins als estils urbans”.

En este sentit, la iniciativa pretén “trencar els tòpics” que associen la música en valencià només al folk tradicional, a les cançons de rock amb instruments tradicionals com la dolçaina o a les lletres reivindicatives. “En valencià es fa tot tipus de música i les lletres parlen, també, de les coses més diverses: d’amistat, d’amor, de desamor, de la quotidianitat, de festa, d’oci... Per això és tan important la tasca de normalització i difusió que promovem des de l’Ajuntament i des del GNL en concret”, ha destacat la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario.

Totes les llistes es podran escoltar gratuïtament en Spotify i només al accedir al perfil GNLVLC i consultar totes les llistes públiques. Si es vol crear un accés ràpid es poden guardar entre les llistes preferides fent clic en ‘Seguir’ (o ‘Follow’). També es poden enviar suggeriments de cançons per tal de mantindre-les actualitzades constantment.

Estes llistes se sumaran a les deu que ja ha publicat el GNL des del passat mes de març: la llista de cançons amb veus femenines per reivindicar el 8 de març, les huit llistes per moments (per despertar, relaxar-se, cantar, fer esport, cuinar, ballar...) i la llista amb motiu de l’Orgull LGTBI.