Paraules il·lustrades per a combatre la incertesa

En un any carregat d’incerteses, la cultura s’erigeix en refugi i camí, com a arma amb la qual combatre els nostres temors i com a llar on sentir-nos acollits i estimats. Per això, Baba Kamo. Festival i fira del llibre il·lustrat vol acabar aquest 2020 tan complicat amb un gran carrusel d’activitats on la lectura serà la protagonista. Organitzat per l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) i la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL), aquest esdeveniment celebra la seua tercera edició de l’11 al 13 de desembre al Centre del Carme Cultura Contemporània de València (CCCC) amb la col·laboració del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

El director del Consorci de Museus i del CCCC, José Luis Pérez Pont, ha destacat l’important el paper que ocupen el disseny i la il·lustració en la programació del CCCC així com la literatura o la poesia contemporànies i ha recordat que "des de fa tres anys, Baba Kamo conjumina la cultura artística i la literària en un esdeveniment imprescindible a València que posa en valor als seus autors i mostra la maduresa i la qualitat de la il·lustració gràfica actual".

Amb un format reduït i adaptat a les mesures sanitàries necessàries, però sense perdre la seua essència, aquesta entrega presenta una programació diversa i exuberant que combina propostes dirigides al públic general amb d’altres enfocades a professionals del sector.

Igualment, en aquest gran aparador de les paraules il·lustrades conviuran les activitats presencials amb les cites en línia. I tot, amb la ferma voluntat de mantindre els anhels que van fer nàixer el festival al 2018: visibilitzar el treball de tots els agents al voltant del llibre il·lustrat, fomentar l’esperit crític i la sensibilitat estètica i avivar la creació interdisciplinària.

Xarrades, titelles i molta, molta, molta il·lustració!

La programació de Baba Kamo 2020 començarà el divendres, 11 de desembre, amb una xarrada de les creadores de Wonder Ponder, un projecte editorial de filosofia visual per a xiquets i xiquetes. Aquesta proposta es projectarà en directe al CCCC i també es podrà seguir en línia. D’altra banda, el dissabte de matí tindrà lloc l’espectacle de titelles ¡Qué bonito es Panamá!, basat en l’obra original de Janosch i a càrrec de la companyia Titelles la Matallina. Aquesta activitat familiar es reatlizarà, amb inscripció prèvia i aforament reduït, al CCCC, escenari que també acollirà de vesprada la xarrada professional a càrrec de l’il·lustrador Joan Negrescolor. Prèviament, el prestigiós autor impartirà una classe magistral al Màster d’Il·lustració Professional de l’Escola Barreira.

Pel que fa a les jornades de formació al professorat organitzades amb el CEFIRE Específic de Plurilingüisme i el taller per als bibliotecaris organitzat amb el COBDCV, enguany es realitzaran exclusivament en format digital per a facilitar la participació de tots les professionals d’aquests àmbits.

Pel que fa a l’espai de fira, un dels pilars fonamentals de Baba Kamo, l’emergència sanitària del coronavirus ha obligat a fer una selecció reduïda d’estands. Així, la tercera edició d’aquest encontre comptarà amb 21 expositors amb les publicacions il·lustrades de 14 editorials de tot el món, com ara Barbara Fiore Editora, Barlin Libros, Edelvives, Ekaré, Ediciones Modernas El Embudo, La Documental Edicions, Libros de ida y vuelta, Libros del Zorro Rojo, Litera Libros, Media Vaca, Niño Editor i Nórdica Libros, l’argentina Limonero i la portuguesa Orfeu Negro. Completaran l’espai de fira cinc llibreries valencianes: Bangarang, Gavina Llibres, La Primera, Bartleby i Somnis de Paper, i cinc segells d’autoedició: DXI Magazine, Ediciones Valientes/6 sueños, La lluna, la pruna, la tuna, Milimbo i per(r)rucho llibres de paper.

L’altre element vertebral de Baba Kamo és la seua exposició internacional d’il·lustració editorial «Babalunga i kamolongos». Amb 205 propostes rebudes de tretze països diferents, enguany no ha estat gens fàcil realizar una selecció de creadors i creadores. Finalment, el jurat d’aquesta edició ha acordat la participació de 135 artistes. Els encarregats d’aquesta tasca han estat Diego Areso, dissenyador i director d’art d’El País; Marcos Guardiola «Maguma», Il·lustrador i guanyador de la passada edició de Baba Kamo; Tereza Horváthová, editora de l’editorial Baobab i directora del festival Tabook (Praga); Elisabeth Pérez Fernández, directora del festival Irudika, editora de Bonito Editorial i presidenta d’Euskal irudigileak, i l’Equip Baba Kamo.

Aquesta mostra será inaugurada l’11 de desembre —quan també s’anunciarà a la persona guanyadora i encarregada de preparar el cartell de 2021— i podrá ser visitada durant tot el mes.

I a més… Audicions!

Del 9 al 10 de desembre, uns dies abans de la programació oficial del festival, Baba Kamo celebrarà dues jornades d’entrevistes professionals en línia que marcaran el tret d’eixida d’aquesta gran aventura de paper i tinta.

En anteriors edicions, aquestes trobades s’havien celebrat de manera presencial, en canvi, en 2020 salten a l’univers digital a través del programa Audicions!, que vol reforçar la presència de les editorials i agències internacionals en aquesta proposta i a l’hora garantir les mesures de seguretat imprescindibles. Aquesta tercera entrega de reunions one-to-one comptarà amb la participació de vora 200 creadors; tres agències de representació de professionals de la il·lustració: Anna Goodson Illustration Agency (Canadà – EUA), Plum Pudding Illustration Agency (Regne Unit) i Pencil Ilustradores (Espanya), i les editorials Edelvives, Kalandraka, La Topera Editorial, NubeOcho, Edicions Bromera i COCO BOOKS.