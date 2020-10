Pre-Textos y Edicions del Buc, las dos editoriales valencianas que han publicado la obra de la Nobel de Literatura Louise Glück

Dos sellos independientes valencianos son los responsables de la publicación de la poeta Louise Glück en lengua castellana y catalana. Desconocida para muchos hasta hace unos días, la poeta galardonada con el Nobel de Literatura tiene en la Editorial Pre-textos la mayor parte de su obra en castellano y en Edicions del Buc en valenciano.

Edicions del Buc nació en 2014, en plena crisis económica, entre las paredes del centro sociocultural y asociativo Ca Revolta con la intención de publicar cuatro títulos al año, centrados en la poesía. De la recién galardonada se puede encontrar la traducción de Nit fidel i virtuosa, traducida por Núria Busquet, responsable de traducir a Sylvia Plath. En 2017 este modesto sello, formado por Rubén Luzón, Pau Sanchis, Francesc Bononad y Josep Martínez, llevó a imprenta 300 ejemplares de los que aún puede encontrarse alguno en sus puntos de distribución.

En castellano, la obra de Glück tiene mayor difusión, aunque no un gran impacto, según indica su editor. Manuel Borrás, de Pre-Textos, reconoce que "no se ha vendido nada" en declaraciones a Europa Press e indica que fue la propia autora quien se puso en contacto con el sello. "Aquí hasta que no se da un premio Nobel, nadie repara en la poeta. Es lo mismo que pasó con Anne Carson -premio Princesa de Asturias- y luego ya se volcó la prensa con ella. Tenemos publicado bastante de Glück y por lo menos para algo sirven los premios si al menos subrayan a esta poeta". La editorial valenciana Pre-Textos tiene entre sus títulos El iris salvaje, Ararat, Averno, Las siete edades, Vita nova o Praderas, parte de los 12 poemarios escritos por la galardonada.

En sus décadas de actividad, Glück ha sido galardonada con un Premio Pulitzer por El iris salvaje o el Premio Nacional del Libro en Estados Unidos, entre varios galardones. Es, además, miembro de la Academia Americana de las Artes y las Letras, así como de la Academia de Poetas Americanos. La academia sueca destacó "su inconfundible voz poética que con austera belleza hace universal la existencia individual".