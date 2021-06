Sagunt a Escena presenta 22 espectacles amb actuacions de James Rhodes o Carme Portacelli

La Conselleria d’Educació Cultura i Esport, mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, ha presentat la programació de la 38a edició del festival Sagunt a Escena.

A la presentació del cartell han participat el director general de l’Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, la directora artística del festival, Inma Expósito, l’alcalde de Sagunt, Dario Moreno i Marylène Albentosa, de la Diputació de València.

Abel Guarinos ha assenyalat que “tot partint de la singularitat grecollatina del festival, enguany amb títols com ‘Edipo’ i ‘Clitemnestra’, Sagunt a escena 2021 presenta els reeixits treballs d’un conjunt de creadores i creadors reconeguts internacionalment, d’ací i de fora, que formen part de la punta de llança escènica i musical contemporània i que ja han demostrat que són capaços de sacsejar emocionalment el cors dels espectadors per tal de fer-nos gaudir i, fins i tot, de modificar i enriquir les nostres ments: de la tradició teatral a l’avantguarda, en línia amb el que reclama l’espectador actual”.

“És un goig que puguen compartir el cartell del festival noms com ara la portuguesa Mónica Calle, l’angloespanyol James Rhodes, els valencians Marcos Morau, Carme Portaceli, Mar Gómez i Marisa Ibáñez, el gadità Eduardo Guerrero i el mallorquí Agustí Villaronga, entre d’altres, fusionant teatre, dansa, música, circ, cinema i altres arts performatives”.

Per la seua banda, Inma Expósito, directora artística del festival, ha manifestat: “El projecte aporta una programació potent, tant al Teatre Romà com a la resta dels espais amb programació Off; amb voluntat de continuïtat amb el projecte anterior, respectant la personalitat del festival i, al mateix temps, atenent les inquietuds actuals quant a continguts, missatge, format, etc. El marc conceptual està ajustat a un projecte d’àmbit públic i de prescripció de continguts dins un esdeveniment de titularitat pública. I compta amb una important presència femenina entre els artistes que formen part de la programació. L’eix que vertebra la proposta artística és respondre a les audiències fidels i la generació de noves, en un procés d’acumulació i de creació.”

8 espectacles al Teatre Romà

Al Teatre Romà es presentaran 8 espectacles amb 10 funcions. Hi haurà presència internacional, estrenes, música, dansa, circ i teatre clàssic i contemporani.

L’obertura del festival al Teatre Romà serà el 4 d’agost, amb l’estrena de la producció de circ de l’IVC ‘Els bojos 20’, de la companyia valenciana La Troupe Malabó, creada per Marisa Ibáñez i Jordi Purtí. L’espectacle també es representarà el 5 d’agost.

Continua la programació el 8 d’agost amb l’actuació de la companyia Casa Conveniente/Zona Não Vigiada de la portuguesa Mónica Calle amb l’espectacle ‘Carta’. A l’escenari hi haurà 15 músics clàssics i 15 ballarines amb la música de la 7a Simfonia de Beethoven. Mónica Calle és una directora, escenògrafa i actriu portuguesa de llarga i prestigiosa trajectòria, artísticament es situa entre el teatre experimental i el teatre de text; els creadors que més l’han marcada són la coreògrafa Pina Bausch i el director i teòric polonès Taudeusz Kantor.

El 12 d’agost es presenta el concert de James Rhodes, pianista i escriptor, converteix el concert clàssic tradicional en una autèntica experiència inclusiva. Es tracta d’un singular comunicador que amb una barreja única d’enginy i sentit de l’humor aconsegueix que la música clàssica siga accessible per a tots.

El 14 i el 15 d’agost arriba al Teatre Romà la funció ‘La casa de los espíritus’, versió teatral de la novel·la d’Isabel Allende, dirigida per Carme Portaceli i protagonitzada per Carme Conesa. Una coproducció del Teatre Espanyol de Madrid i el Festival Grec de Barcelona.

El flamenc estarà present a la programació amb l’actuació el 18 d’agost d’Eduardo Guerrero, un ballarí que celebra el 10é aniversari de la seua companyia i que es troba en el millor moment de la seua carrera, amb una estètica actual i una tècnica depurada. A Sagunt el veurem amb les artistes convidades Pasión Vega i María Terremoto.

Continua la dansa amb l’espectacle ‘Sonoma’ de la companyia La Veronal el 21 d’agost. El seu director, el valencià Marcos Morau, reflexiona a partir de la figura de Buñuel, al voltant de la Calanda medieval i el París cosmopolita, entre la disciplina jesuítica i la llibertat surrealista.

Tanquen el festival dues obres de teatre clàssic. El 26 d’agost podrem veure ‘Edipo’ una producció del Festival de Mérida amb Alejo Sauras com a protagonista; i p el 28 d’agost podrem gaudir de la ‘Clitemnestra’ dirigida per Agustí Villaronga, en una producció del Teatre Principal de Palma de Mallorca.

14 propostes en el Off Romà

Pel que respecta als espectacles de l’Off romà, trobem una programació molt variada i per a tots els públics, les actuacions seran a la Glorieta, la Pujada al Castell, el Centre Cívic i la Casa dels Berenguer.

Hi ha espectacles de circ, de dansa vertical, d’acrobàcia, de clown, de funambulisme, de malabars i de música.

A la Glorieta podrem gaudir dels espectacles de circ de les companyies: Nostraxladamus, Trocos Lucos, Shavethe temazo.org, i La Industrial Teatrera, la música dels grups Smoking Souls i Marala i la dansa de Zen del Sur.

A la Pujada al Castell podrem veure les companyies de dansa de Mar Gómez, amb l’espectacle ‘Splastick’ i de David Vento Dance Theater, la dansa vertical de la companyia Ferrer&Weidmann i el circ de la companyia de Lucas Escobedo amb l’espectacle ‘Paüra’.

Al Centre Cívic del Port de Sagunt actuaran les companyies Chicarrón Circo Flamenco amb l’espectacle ‘Sin Ojana’ i el Circ Bover amb la funció ‘Avol’

I el 17 d’agost a la Casa dels Berenguer, Scaena Graecolatina presentarà ‘Eleuthería: Libertad’ un espectacle que commemora els 200 anys d’independència de la Grècia Moderna.

Les entrades estaran a la venda en les taquilles del festival i a entrades.com. Tots els espectacles de l’Off Romà són gratuïts.