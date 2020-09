Sueca desperta amb “records inesborrables” de la Mostra de Mim

La “flama” de la Mostra Internacional de Mim de Sueca continua encesa. El passat 3 d’agost l’organització d’aquest festival de teatre gestual anunciava l’ajornament a 2021 de la seua 31a edició. No obstant això, aquest dimecres, data en la qual s’haguera donat el tret de sortida, la plaça de l’Ajuntament de la localitat acollia un acte on es recordava que “la cancel·lació momentània no minvarà la il·lusió dels seus organitzadors per continuar oferint any rere any les propostes artístiques més innovadores”.

A primera hora del matí, Sueca despertava amb un centenar d’imatges de festival penjades als balcons de la capital de la Ribera Baixa. A les fotografies, “records inesborrables” de les 30 edicions anteriors on el públic està molt present.

“Hem volgut recordar a tota la ciutadania que el festival i el municipi de Sueca van a l’uníson i que els veïns i veïnes de la localitat són una part necessària de l’engranatge del MIM”, indica Joan Santacreu, director de la Mostra.

Per sorpresa, els carrers, places i espais on cada edició se celebren les diferents actuacions de les companyies, han estat vestides pel record de “moments inoblidables que tornaran”. “El moment actual no ens permet involucrar a un gran nombre de persones pel que hem preferit actuar per sorpresa en les diferents accions que hem preparat. Però sabem que els nostres veïns i veïnes sempre estan al nostre costat”, apunta Santacreu.

Un centenar d’espelmes

L’equip de l’organització va encendre més d’un centenar d’espelmes en un dels escenaris més concorreguts per les més de 20.000 persones que arriben cada MIM a Sueca per gaudir d’un dels festivals de teatre gestual més importants a escala estatal i internacional.

La il·luminació de la plaça de l’Ajuntament va precedir a un simbòlic silenci mitjançant el qual els assistents van mostrar “el seu pesar” per la cancel·lació de la Mostra d’aquest any. “Hui és un dia molt especial, s’haguera iniciat un MIM en el qual havíem dipositat totes les nostres forces i la nostra il·lusió. Malgrat l’obstinació que vam posar durant tots els últims mesos canviant els espais i escenaris adaptant-los a les noves imposicions sanitàries, malgrat tot el gran treball que vam fer, al final no hem pogut gaudir aquest 2020 d’una nova edició del festival”, argumenta el director del MIM.

L’acte simbòlic va servir també per a iniciar el compte enrere de la 31a edició de la Mostra Internacional de Mim de Sueca, una cita que tindrà lloc del 15 al 19 de setembre de 2021 i en la qual ja treballen els organitzadors.