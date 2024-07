La Universitat d’Estiu de Gandia ret homenatge al desaparegut Josep Sorribes

La Universitat d’Estiu a Gandia retrà homenatge aquest dijous, 11 de juliol, a Josep Sorribes (València 1951-2024) ha estat un dels millors coneixedors de l’economia i la sociologia urbana del País Valencià. L'acte tindrà lloc a la Casa de la Cultura Marqués de González de Quirós i que està previst a partir de les 18:30 hores. La presentació del mateix serà a càrrec de Sergio Valero, de la Càtedra Alfons Cucó (Vicerectorat de Cultura i Societat de la UV) i Director del Departament d'Història Moderna i Contemporània. Carme Melo, Directora del Centre Internacional de Gandia de la UV, i Vicent Soler, de la Fundació Ernest Lluch.

Amb posterioritat començarà (19 hores) la taula redona que sota el títol de 'Josep Sorribes: l'arrelament en el territori des de l'acció social, la política i la investigació' estarà composta per Josepa Cucó, Catedràtica d'Antropologia de la UV; Oriol Nel·lo, professor titular de Geografia de la UAB i membre de l'IEC; Evarist Caselles, Historiador i Urbanista, i Juan Carlos Colomer, historiador i professor titular de Didàctica de les Ciències Socials de la UV. La taula estarà moderada per Néstor Novell, economista i coautor amb Sorribes de 'Nou viatge pel País Valencià' i de 'Notícia del País Valencià', considerat com el successor de 'Nosaltres, els valencians' (1962) de Fuster.

Josep Sorribes va ser Professor d’Economia Regional i Urbana (1973-2016) ha impartit docència en La Facultat d’Economia i en la de Ciències de la Sociologia i ha sigut investigador adscrit a l’IIDL, Institut de Desenvolupament Local, de la Universitat de València. Conferenciant habitual i col·laborador de El País, L’Espill, el diario.es i moltes altres publicacions periòdiques. És autor, coautor i/o director o coordinador d’una extensa obra. També va ser cap de gabinet de l'alcalde de València Ricard Pérez Casado (1983-1989), des d'on va viure les grans transformacions de la capital en els anys huitanta. En la dècada de 2010 va impulsar la plataforma Aula Ciutat.