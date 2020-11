La valenciana Lourdes Toledo guanya el 37è Premi d’assaig Josep Vallverdú de Lleida amb l'obra ‘La inquietud'

Per primera vegada a la història dels Premis Literaris dues dones han estat les guanyadores dels guardons. La valenciana Lourdes Toledo ha guanyat el 37è Premi d’assaig Josep Vallverdú amb ‘La inquietud (Dietari 2018-2019)' i la barcelonina, establerta a les Borges Blanques, Meritxell Cucurella-Jorba, el 25è Premi de poesia Màrius Torres amb “La volumetria del neguit”.

El jurat del 37è Premi d’assaig Josep Vallverdú format per Jaume Barrull, Anna Berga, Elena Casacuberta, Teresa Iribarren i Màrius Serra ha considerat que l’obra ‘La inquietud (Dietari 2018-2019)” de Lourdes Toledo ha estat la mereixedora del premi. Així mateix, el del 25è Premi de poesia Màrius Torres amb Eva Baltasar, Jordi Marrugat, M. Antònia Massanet (nova incorporació d’enguany, renovant Cèlia Sànchez Mústich), Pere Pena i Jordi Virallonga (nova incorporació d’enguany, renovant Eduard Sanahuja) ha triat com a obra guanyadora “La volumetria del neguit” de Meritxell Cucurella-Jorba.

El regidor de Ciutat i Cultura, Jaume Rutllant, un cop ha conegut el veredicte dels jurats dels dos premis, ha felicitat les dues guardonades i ha destacat les paraules del jurat pel que fa a la qualitat de les dues obres premiades.

Cal destacar que s’han presentat un total de 21 originals al Premi d’assaig Josep Vallverdú i 57, al Premi de poesia Màrius Torres la qual cosa demostra “la vitalitat cultural del país, així com que la cultura és essencial”, ha posat de relleu el director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Joanjo Ardanuy”.

A més, per primera vegada l’Ajuntament de Lleida i la Diputació de Lleida han igualat la dotació econòmica dels Premis Literaris i, per tant, rebran la mateixa dotació, 9.000 €.

Retransmissió per streaming

Rutllant ha recordat que l’acte de lliurament dels Premis Literaris 2020 es retransmetrà en directe pel canal de Youtube de Paeria avui, a les 19.00 hores, des de l’Auditori Municipal Enric Granados. Ateses les mesures sanitàries actuals per la CoVID-19, la gala s’ha de celebrar sense públic i, per tant, només es podrà seguir per streaming.

L’escriptora i actriu Estel Solé serà l’encarregada de conduir la Gala de lliurament dels Premis Literaris. És coneguda pel seu paper a la sèrie La Riera de TV3, i per haver guanyat el 2011 el Premi Amadeu Oller amb el llibre de poesia ‘Dones que somiaven ser altres dones’, entre altres.

A la Gala literària es podrà veure una acció poètica íntima per celebrar les 25 edicions del Premi de poesia Màrius Torres amb un diàleg de poemes, sota el títol En el teu nom, en clara referència i homenatge al poeta que dona nom al Premi de poesia de Lleida: Màrius Torres.

En aquesta proposta es fa un circuit pels poemaris guanyadors del Premi Màrius Torres al llarg de la seva trajectòria de 25 anys i s’estableix un diàleg de versos dels poemaris que han rebut el premi al llarg d’aquests anys, alhora que es produeix un segon nivell de diàleg amb els poemes del propi Màrius Torres.

Aquest recital íntim serà defensat per 4 actrius (Núria Miret, Núria Casado, M.Àngels López i Marta Rosell) i per un trio musical (Joana Cebolla, Jul Frayssinet i Ignasi Gonzàlez al trombó, guitarra i contrabaix, respectivament) que replicarà els blocs de poemes amb el llenguatge musical. Els poemes que dialogaran són dels següents autors, guanyadors en les edicions anteriors del Premi Màrius Torres (1996-2019): Anna Garcia Garay (Premi Màrius Torres 2019), Amadeu Vidal (Premi Màrius Torres 2018), Carles Morell (Premi Màrius Torres 2017), Albert Garcia Elena (Premi Màrius Torres 2016), Jordi Virallonga (Premi Màrius Torres 2015), Nati Soler (Premi Màrius Torres 2014), Pere Pena (Premi Màrius Torres 2013), Àngels Marzo (Premi Màrius Torres 2012), Amadeu Vidal (Premi Màrius Torres 2011), Eva Baltasar (Premi Màrius Torres 2010), Gabriel Pena (Premi Màrius Torres 2009), Joan Duran (Premi Màrius Torres 2006), Josep Doménech (Premi Màrius Torres 2005), Júlia Zabala (Premi Màrius Torres 2004), Josep Tuset ( Premi Màrius Torres 2003), Joan Baptista Campos (Premi Màrius Torres 2002), Anna Aguilar-Amat (Premi Màrius Torres 2001), Josefa Contijoch (Premi Màrius Torres 2000), Txema Martínez (Premi Màrius Torres 1999), Francesc Burguet (Premi Màrius Torres 1998), Jordi Julià (Premi Màrius Torres 1997) i Víctor Obiols (Premi Màrius Torres 1996).