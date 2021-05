El exfeje de la Guardia Civil que habló de "partirle las piernas" a la alcaldesa de Paiporta es destinado a la comandancia de València

Eduardo Aranda, el exjefe de la Guardia Civil en Paiporta que habló de "partirle las piernas" a la alcaldesa de la localidad valenciana, Isabel Marín, ha sido destinado por la dirección general del Instituto Armado a la Comandancia de València, una de las cuatro plazas que solicitó. Tal y como adelanta la información publicada por Levante-EMV, Aranda cumplía los requisitos y habría sido ilegal dejarle sin destino. Aranda ya fue trasladado de forma provisional a València, concretamente a Patraix, después de hacerse públicos los audios en los que se refería de esa forma a la edil valenciana.

El guardia civil, que ha sido denunciado en diversas ocasiones por sus subordinados por abuso de autoridad y acoso y fue imputado por haber frenado una investigación por presunta estafa con mascarillas durante el confinamiento, fue grabado en junio de 2018 en una reunión con una decena de mandos del Instituto Armado diciendo en referencia a la alcaldesa de Paiporta, Isabel Marín: "Para una vez que tenemos una oportunidad de haberle partido la cara... Había que haber entrado en el Ayuntamiento y haberle partido la cara. Yo no sé por qué a veces yo digo las cosas y no se me hace caso". Incluso fue más allá y se refirió directamente a "partirle las piernas" a Marín. Aranda alegó entonces que había utilizado "jerga futbolística".

La propia directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ordenó la apertura de una información reservada sobre el mando en medio del malestar generado tras la revelación de sus afirmaciones durante una reunión, en las que también habla de "reventar el Ayuntamiento", una rápida respuesta que Martín agradeció, al igual que el respaldo obtenido desde la Delgación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. La alcaldesa pidió amparo a la máxima responsable del Instituto Armado y al ministro Grande-Marlaska tras conocerse los hechos: "Esta persona no puede seguir llevando pistola".