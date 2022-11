La Fiscalía de la Comunitat Valenciana rechaza todas las revisiones de condena por la ley del 'solo sí es sí'

La Fiscalía ha rechazado las ocho revisiones de condena por delitos sexuales que se han solicitado en la Comunitat Valenciana tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'.

Así lo ha confirmado este lunes la fiscal superior, Teresa Gisbert, preguntada al respecto en el acto de presentación de la memoria de la Fiscalía en las Corts.

Según Gisbert, en todos los casos la pena impuesta cabe en la horquilla fijada en la nueva legislación, por lo que todos los fiscales han emitido informes contrarios a las mencionadas revisiones de las condenas.

La fiscal superior ha comentado que hasta ahora se ha presentado una petición en la provincia de Alicante y siete en la de València. Ahora están a la espera de la actuación de la Audiencia y de que se reúna para fijar los criterios.

Gisbert ha hecho hincapié en que, en todo caso, y a diferencia de lo que está pasando con los jueces, las fiscalías actúan con unidad de criterio y en la misma línea.

Según los últimos datos, los juzgados de la Comunitat Valenciana están revisando más de un centenar de sentencias condenatorias por delitos sexuales tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/22 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como “ley del solo sí es sí”.

Por otra parte, Gisbert ha indicado que la Fiscalía de Valencia está estudiando la posibilidad de escuchar a las víctimas en las sentencias que se revisan, algo que “cualquier jurista que vea el estatuto de la víctima se lo puede plantear”, si bien ha afirmado que “la solución no está nada clara” y de momento no se va a tomar ninguna iniciativa.

“Yo no lo tengo claro, porque hay un peligro de revictimización y eso hay que valorarlo”, no sea que intentando ayudar a la víctima el resultado “sea peor”, ha indicado la fiscal superior, quien ha insistido en que hay que estudiarlo “muy bien” y, por ejemplo, ofrecer la posibilidad de preguntar si quiere ser oída, y si no quiere no hacerlo.