El futuro del periodismo, a debate: nuevos formatos y nuevos lenguajes para atraer a una audiencia más joven

Cómo surgen los nuevos grandes medios digitales, la apuesta por el podcast como plataforma de difusión de contenidos de audio, la utilización de los nuevos formatos (Twitch o TikTok, pero también otros ya no tan nuevos como el podcast o Instagram) para la difusión de contenido periodístico o la importancia del tratamiento de datos (big data). València ha sido el escenario en el que se ha debatido acerca de cómo se está adaptando el periodismo a la nueva realidad, a unas nuevas herramientas, nuevos lenguajes y una audiencia que reclama otros formatos más atractivos para acceder a la información.

El Palau de les Comunicacions -el antiguo edificio de Correos- ha acogido este martes la jornada 'El futur del periodisme en el present. Nous llenguatges i redefinició del concepte periodista', un debate organizado por la Unió de Periodistes. En ella han participado, entre otros, Ignacio Escolar, director de elDiario.es; María Jesús Espinosa de los Monteros, responsable de Audio en Prisa Media; Jorge Luna, director de contenidos en 'Eh!'; y Sara Carmona, redactora jefa de datos en 'Relevo' y analista de datos en LaLiga, que han protagonizado la mesa 'Reinvención de los medios de comunicación y el perfil del futuro periodista', moderada por la periodista de 'El Mundo' y expresidenta de la Unió de Periodistes, Noa de la Torre.

Tal y como reconocían Escolar y Espinosa, los medios necesitan atraer a una audiencia rejuvenecida y, también, más feminizada que tiene otros hábitos de consumo de información: “Debemos abrirnos a nuevas voces y nuevos perfiles, como editores sonoros, diseñadores sonoros, audioperiodistas, profesionales que entiendan el sonido como una herramienta narrativa...”, ha apuntado la responsable de Audio de Prisa Media, quien ha indicado también: “En los próximos años vamos a utilizar herramientas que hoy todavía no existen”. “Y se van a tratar temáticas que hoy no existen”, ha resaltado Carmona.

En opinión de Luna, “hay que atender a los nuevos formatos y a los nuevos modelos de comunicación, que también son periodismo” y como, ha señalado Carmona, hay que adaptar el lenguaje al formato: “La clave es tener un contenido veraz, competente, y después ser capaces de contar una historia en tres minutos con el lenguaje apropiado para la plataforma que estás utilizando y la audiencia a la que te diriges”.

El director de elDiario.es ha explicado que, para atraer a los lectores jóvenes, hay que tener periodistas jóvenes “que hablen de cosas que interesan a los lectores jóvenes. Tiene que haber profesionales jóvenes capaces de comunicar en las plataformas que ellos utilizan, si no, es imposible”. Al respecto, Espinosa ha reivindicado que se necesitan periodistas jóvenes, “pero también es necesario que haya jóvenes en los puestos directivos”.

Y todo ello, atraer a unas audiencias jóvenes, sin dejar de lado a las que ya se tienen en los grandes medios: “Mantener el equilibrio es enormemente complicado, ya que corres el riesgo de expulsar a tu público tradicional por centrarte demasiado en los jóvenes”, ha subrayado Espinosa en relación al caso de la radio y su convivencia con el mundo del podcast, “Es muy importante que no dejemos de atender a las personas mayores, a las que la radio tradicional acompaña”.

El director de elDiario.es ha hecho hincapié en que la utilización de esos nuevos formatos, como la incorporación del vídeo (que no tener una televisión, “no tiene sentido hacer lo que ya existe, pero peor), con nuevos perfiles de profesionales en los que se valora mucho la formación en vídeo y en datos, así como la especialización, no está reñida con el modelo tradicional de periodismos: ”Apostamos por un periodismo de calidad, generado por el pago, pero que no deja de ser un periodismo hiperclásico muy similar al modelo de periodismo del 'Watergate'“.

El 'big data' “enriquece el debate”

Carmona ha defendido la utilización del periodismo de datos, porque “enriquece el debate. Aplicar el dato a un discurso permite entender, en nuestro caso el deporte, de una forma muy distinta”. “No se trata de decir que un jugador es muy bueno porque yo tengo la percepción de que es muy bueno, sino porque las métricas así lo indican”, ha dicho, y ha reclamado que los medios le den cabida al 'big data' y que exista formación especializada.

La redactora jefa de 'Relevo' ha reivindicado periodistas “ambiciosos”, y para ello ha exigido que mejore la formación: “El principal problema lo encontramos en las aulas donde, a excepción de cuatro ejemplos, te encuentras con una persona que viene a leerte un 'power point' que igual tiene diez o doce años, con lo que sales de la facultad sin motivación. Se necesitan profesores que sepan transmitir”.