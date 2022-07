La Generalitat Valenciana recurrirá el fallo que tumba el plan de la zona logística del Puerto sobre huerta protegida

La Generalitat Valenciana está empeñada en poner en marcha el plan especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia sobre 772.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable de protección agrícola especial. La Abogacía de la Generalitat Valenciana pretende recurrir la enésima sentencia que tumba el plan de la ZAL, según han informado a elDiario.es fuentes de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) declaró “nulo de pleno derecho” el plan especial de la ZAL del Puerto de Valencia recordando, de paso, el “efecto significativo de gran relevancia sobre el medio ambiente” del proyecto.

La Justicia anula el plan de la zona logística del Puerto de Valencia sobre terrenos de huerta protegida

Saber más

El Ejecutivo valenciano tramitó la evaluación ambiental estratégica en su modalidad simplificada considerando que el suelo ya estaba transformado en su totalidad por las obras de urbanización ejecutadas, por lo que no tendrían incidencia ambiental. Sin embargo, tras un recurso de Per L'Horta, el TSJ-CV ha determinado que el plan especial “cumple los requisitos objetivos” establecidos en la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) para pasar por el filtro de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, que incluye a los polígonos industriales o los usos residenciales que ocupen más de cinco hectáreas.

El recurso que plantea el departamento que dirige la consellera Rebeca Torró está condenado al fracaso, a tenor de la larga retahíla de resoluciones que han tumbado la ZAL. “La estrategia jurídica de la Abogacía no puede ir en contradicción”, señalan las fuentes consultadas. “Por regla general”, agregan, “en estos casos se procede a hacer lo mismo que se ha hecho anteriormente y la actual resolución reproduce literalmente los términos de la anterior”.

La sentencia del TSJ-CV estableció que los terrenos estaban clasificados como suelo no urbanizable de protección agrícola a pesar de permanecer el espacio “completamente urbanizado” en la actualidad. De hecho, en una resolución anterior, la misma sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo ya había anulado el plan especial de la ZAL argumentando que los terrenos no son urbanizables.

Antonio Montiel, portavoz de Per L'Horta, pidió al Ejecutivo autonómico y a la Autoridad Portuaria que no recurrieran la sentencia del TSJ-CV en casación y que abandonaran definitivamente el proyecto. La sentencia, que no es firme, contempla la posibilidad de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal autonómico.