El Govern valencià destina 3 milions d’euros al centre cultural i la fundació del cantautor Raimon a Xàtiva

Fa ara un any, el cantant Raimon (Xàtiva, 1940) anunciava la intenció de llegar els seus béns patrimonials, tant artístics com econòmics i immobles, a la seua ciutat natal, un patrimoni que serà gestionat a través de la Fundació Raimon i Analissa i del Centre Raimon d’Activitats Culturals (CRAC). Ara, la Generalitat Valenciana ha anunciat que invertirà 3.043.285 euros en la posada en marxa d’aquesta entitat –de la qual formen part l’Ajuntament, la Diputació de València, la Generalitat i el Ministeri de Cultura– i en la rehabilitació del Reial Monestir de Santa Clara, una joia arquitectònica del gòtic mediterrani del segle XIV on s’instal·larà el centre cultural. L’Ajuntament de Xàtiva haurà d’aportar 3 milions d’euros més per a aquesta iniciativa.

L’objectiu és la posada en valor del llegat del cantautor xativí, que va de peces com la discografia original del cantant i la seua biblioteca a obres d’artistes com Miró, Tàpies, Alfaro o Heras, passant per patrimoni immoble a Barcelona o Xàbia. Tal com va reconéixer el president Ximo Puig en l’acte de presentació de la fundació, aquesta entitat ha de servir “perquè les pròximes generacions de valencians i valencianes descobrisquen el cantant més important en la nostra llengua i conéixer qui ha sigut una icona de la lluita per la democràcia“, mentre que el centre cultural “projectarà, des de l’art i la cultura, una mirada crítica que contribuïsca a edificar una societat més lliure, més justa, més solidària”.

Precisament, per al projecte del centre cultural, l’Ajuntament de Xàtiva va impulsar un concurs de propostes. Entre els espais que es plantegen en aquest immoble hi ha un auditori apte per a la representació musical de format reduït i la celebració de conferències i altres activitats formatives (200-300 localitats), una sala d’assaig equipada acústicament, un àmbit expositiu permanent per a exhibir les principals obres de la col·lecció de la fundació creada pel cantant, un espai expositiu modular per al desenvolupament de la programació cultural de l’entitat, un arxiu per als fons bibliogràfics de l’artista i les donacions, un centre de documentació que custodiarà la correspondència, els manuscrits i les imatges relacionades amb la vida i l’obra de Raimon; una cafeteria o restaurant, una botiga/llibreria, despatxos i zona d’administració i una sala de lectura/treball.

Inversions de la Generalitat en projectes socials, culturals i esportius

Els tres milions d’euros anunciats pel Govern valencià formen part d’una partida de més de 14 milions d’euros que es destinaran a projectes municipals que permetran millorar els serveis públics d’Almassora, Algemesí, Mislata, Ademús, Elda, Gandia, Ibi i Alcoi (a més de Xàtiva), i que es desenvoluparan en els pròxims quatre anys.

La inversió es canalitzarà a través de convenis de col·laboració mitjançant els quals la Generalitat finançarà el 50% de les actuacions que desenvolupen els ajuntaments en la millora dels àmbits social, cultural i esportiu.

Entre les accions previstes destaca l’execució del Centre de Desenvolupament de Turisme d’Interior i la subseu de Districte Digital a Alcoi, tot això integrat en el complex ‘l’Illa de Rodes’, per al qual la Generalitat destinarà 2,6 milions d’euros, o el projecte de millora urbana a Ademús, que preveu l’eliminació d’un talús, la construcció d’un aparcament, així com d’un jardí central, per a la qual cosa es destinarà 640.000 euros.

A Gandia, es destinaran 3.200.000 euros per construir un pavelló polivalent, que acollirà tant activitats esportives com accions turístiques i educatives, mentre que Mislata rebrà 2.865.000 euros per a la construcció d’una sala multiusos del complex sociocultural i esportiu d’aquesta localitat; i l’Ajuntament d’Algemesí, 900.000 euros per a la construcció d’una piscina descoberta en el poliesportiu municipal.

Elda rebrà 350.000 euros per dur a terme la rehabilitació integral del Jardí de la Música, i Almassora comptarà amb 300.000 euros per a l’adequació de la Comissaria de Policia Local. Finalment, la Generalitat també ha previst en el pla d’inversions municipals destinar 280.000 euros a l’Ajuntament d’Ibi per al projecte museístic Casa dels Reis Mags.