El homenaje LGTB a Manuela Trasobares que esconde 'Zorra', la canción de Nebulossa que representará a España en Eurovisión

Al terminar la actuación que les ha valido la victoria en el Benidorm Fest, María Bas gritó: “¡Tira la copa!”. La vocalista de Nebulossa, el dúo valenciano que representará a España en Eurovisión con 'Zorra', homenajeaba así a Manuela Trasobares, artista y concejala trans que aprovechaba sus intervenciones televisivas para reivindicar los derechos del colectivo LGTB.

La artista valenciana tuvo un momento “catártico” en el programa Parle vosté de Canal 9, cuando en un discurso reivindicativo rompió varias copas en el plató e instó a los contertulios a hacer lo propio. “¿Por qué no la mujer vestirse con toda su lujuria? ¿Por qué no hablar del sexo, la fuerza, la carne? ¿Por qué nos hemos de reprimir? Durante tantos años la represión y la máscara. ¿De qué me tengo que disfrazar ahora?”, dijo antes de hacer añicos el cristal ante el estallido de aplausos del público. Hablaba del derecho a ser.

Mezzosoprano, artista fallera y concejal por el partido Acción Republicana Democrática Española en Geldo (Castellón), ha querido agradecer al dúo de Ondara el homenaje. “Agradezco mucho vuestro trabajo y homenaje; y aunque haya quien quiera distorsionar y hacer parodia de esa catarsis que fue el 'tira la copa', no es más que el mismo estadillo que habéis hecho por demostrar que las mujeres, simplemente, podemos... A pesar de la misoginia. A pesar de la transfobia. A pesar del edadismo. A pesar del exigente y constante cuestionamiento social”, ha escrito.

En una entrevista con Vertele, el dúo valenciano compuesto por María Bas y Mark Dasousa (productor que colabora con Zoo y Aspencat), afirmó: “Lo más bonito que ha pasado es que en el videoclip, la directora Laia Lluch ha acertado de pleno con la temática: tiene el guiño a Manuela Trasobares y también aparece gente mayor, lanza el mensaje reivindicativo y liberador para romper tabúes. Todo se ha plasmado en el vídeo”.

Al comparar la intervención televisiva con el videoclip, el homenaje es evidente. La estética, muy trabajada, convierte a Bas en un clon de Trasobares: el vestido, el peinado, el maquillaje, con una escenografía plagada de guiños.

“Tira la copa ¡TIRA LA COPA! Gracias a las que se preguntan por qué. A las que llevan toda una vida poniendo el cuerpo y el alma. Gracias Manuela”, escribía la cuenta oficial de Nebulossa en Instagram el pasado 15 de diciembre, día en el que se publicó la canción y el videoclip del tema en Youtube. “Aquí una humilde ZORRA que jamás estará a tu altura, pero voy a gritar lo que siento a los 4 vientos. Nos van a seguir escuchando y romperemos tantas copas como sean necesarias”, añadían.

El dúo aboga por la resignificación del concepto 'zorra', transformar un insulto en su opuesto, como han asegurado en numerosas entrevistas. La canción aboga por una sexualidad sana y vivida sin tapujos, disfrutada sin importar la edad, en un momento en el que el deseo y el consentimiento sexual forman parte del debate público.