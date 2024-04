Compromís porta a les Corts Valencianes una iniciativa contra el ‘lawfare’ per a desagreujar Mónica Oltra

Compromís vol que les Corts Valencianes condemnen les actuacions judicials i mediàtiques de “desprestigi” als adversaris polítics per a desagreujar Mónica Oltra. La coalició aprofita la conjuntura de la decisió del president del Govern, Pedro Sánchez, que ha plantejat una reflexió sobre les campanyes de desprestigi, per a reclamar una legislació més estricta cap a les faules i les publicacions que busquen alterar l’opinió pública de manera deliberadament manipulada.

El portaveu de la coalició, Joan Baldoví, va explicitar aquesta reclamació a Sánchez després del seu discurs. “Cal passar de les paraules al BOE”, va dir poc després de la declaració del president. Poc abans, la coalició va comunicar el registre d’una proposició no de llei (PNL) en el parlament valencià, que cita les Corts Valencianes a instar el Consell a “condemnar els usos espuris de la justícia i dels mitjans de comunicació per a desprestigiar els adversaris polítics, com és el cas patit per Mónica Oltra”.

La proposta, registrada per Isaura Navarro, inclou “promoure les actuacions necessàries per a protegir la democràcia i el funcionament correcte de la justícia contra el seu mal ús i qualsevol pràctica de lawfare, en una redacció bastant ambigua, que defineix el lawfare per la seua traducció de l’anglés: guerra jurídica o instrumentalització de la justícia. En el preàmbul, la PNL indica que aquest tipus d’actuació ”necessita la repercussió mediàtica completant el procés, proporcionant el ressò necessari per a tractar d’influir en l’opinió pública, amb el degoteig incessant de notícies. A vegades fins i tot pot començar pels diaris i acabar en els tribunals ia, temps després, arxivar-se davant la inexistència de cap fet ni indici acreditat“.

La iniciativa recull casos que la coalició considera indicatius d’estratègies de descrèdit emparades per la justícia cap a formacions d’esquerres: l’exdirigent de Podem, Pablo Iglesias, el cofundador Juan Carlos Monedero, l’exdiputada Vicky Rosell o l’exdiputat Alberto Rodríguez, a més de l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau. Querelles que van quedar finalment sense resolució contrària als denunciats.

La portaveu adjunta de Compromís, Isaura Navarro, indica en declaracions remeses als mitjans: “El cas contra Mónica Oltra ja ha passat a la història de la gran infàmia política, jurídica i mediàtica d’aquest país. Davant un cas tan greu d’assetjament públic i polític com el que va patir la nostra companya, en què s’ha perseguit fins a l’avorriment una persona completament innocent i se li han dit barbaritats absolutes, calumniant-la fins i tot dins del parlament valencià, cal que les Corts Valencianes, on rau la sobirania del poble valencià, recuperen una mica de dignitat condemnant els usos espuris de la justícia i dels mitjans de comunicació per a desprestigiar els adversaris polítics”.

Al seu torn, la parlamentària critica que “a conseqüència d’aquesta persecució, patim un govern il·legítim perquè van guanyar les eleccions després d’haver destrossat una persona que era innocent” i assenyala directament el PP i Vox. “Ha sigut una persecució dels nostres càrrecs que només gestionaven impulsant polítiques per a les persones, per a l’interés general”. La coalició recalca: “No es pot passar per alt que Vox, que està ara mateix en el govern valencià, ha sigut acusació popular contra Mónica Oltra. La justícia accepta unes acusacions populars en frau dels principis que han de guiar la intervenció processal de tercers no perjudicats, que en realitat només busquen l’escarn públic i fer desaparéixer adversaris polítics, i en cap cas justícia”, conclou el comunicat.