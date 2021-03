El I Fòrum de l'Aigua de Castelló reflexiona sobre la necessitat de reforçar el seu control públic per a prevaldre el bé comú en la gestió

El I Fòrum Ciutadà sobre gestió de l'aigua pública organitzat per la Regidoria de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Castelló va reflexionar el dijous sobre la necessitat de reforçar el control públic en el servei de l'aigua "per a potenciar la transparència, garantir que es gestiona com un bé comú i un dret humà i no sols com una mercaderia, i afrontar els reptes climàtics i ambientals".

"Hem celebrat el primer Fòrum Ciutadà sobre la gestió de l'aigua de la ciutat per a abordar una nova cultura de l'aigua que la conceba com un recurs essencial i un ecosistema i no sols com un recurs econòmic", va explicar el regidor de Transició Ecològica, Fernando Navarro, que va afirmar que el seminari també s'ha promogut per a demostrar que la remunicipalització de l'aigua a Castelló és possible tècnicament i políticament. Va considerar necessari conscienciar a la ciutadania sobre la importància de la gestió pública, "perquè no se done per fet que la gestió és privada, perquè és un dret humà i un servei públic essencial". "El sector privat té cabuda en la gestió, però hem de reequilibrar la balança i els poders públics i democràtics han de recuperar el control, en un context de canvi climàtic on l’acces a l’aigua serà essencial per al bienestar de la ciutadania als próxims anys", va afegir .

El regidor va exposar que el 50% de les ciutats a Espanya compta amb una gestió pública de l'aigua malgrat les privatitzacions de les últimes dècades, i que l'Ajuntament de Castelló no té capacitat amb el contracte de la concessió privada actual de conéixer les dades econòmiques ni impulsar canvis en la tarifa que tendisquen a una reducció del consum. "A Castelló es consumeix un 20% mes d'aigua que la mitjana nacional", va subratllar.

La jornada telemàtica va congregar a prop de 150 persones, entre altres, representants polítics i funcionaris d'ajuntaments, diputació, universitats, col·lectius ecologistes, sindicats i empreses del sector. A més del regidor de Transició Ecològica, va comptar amb les intervencions de María Sánchez, regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Valladolid i responsable de la seua remunicipalització en 2017; de José Vicente Benadero, subdirector general de l'Aigua de la Generalitat Valenciana; Luis Babiano, gerent de l'Associació Espanyola d'Operadors Públics de Sanejament i Distribució; i Eulalio Ávila, coordinador del Manual de remunicipalització dels Serveis Públics de l’Aigua.

La regidora de Valladolid va destacar que van impulsar la remunicipalització del servei de l'aigua (en 2017) potable per a reforçar la presa de gestió directa per part de l'Ajuntament, no augmentar el preu de l'aigua, controlar les necessitats quant a infraestructuctures i inversions, i potenciar els drets laborals i la responsabilitat social.

Luis Babiano va sostindre que s'ha generat amb l'aigua un sistema especulador que no és adequat davant els reptes climàtics i va indicar la importància de la desprivatització davant els desequilibris existents entre el sector econòmic i poders públics.

Eulalio Ávila va ressaltar que la gestió pública de l'aigua millora la sostenibilitat i la rendibilitat econòmica.

Finalment, Banadero va exposar desfunciones en serveis d'aigua municipals i va apel·lar a generar instruments ambientals.