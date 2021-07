Una jueza imputa al alcalde de Torrevieja por negar información a la oposición en el Ayuntamiento

El alcalde de Torrevieja, el popular Eduardo Dolón, ha evitado dar información pública a los ediles de la oposición de Los Verdes. En algunos casos, las respuestas tardan meses o incluso años, según la denuncia del portavoz adjunto verde Israel Muñoz a la que ha tenido acceso este diario. Así, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela ha citado al alcalde del PP como investigado, acompañado de su abogado, el próximo 14 de julio. Dolón es también diputado provincial de la Diputación de Alicante, la institución que presiden Carlos Mazón.

La magistrada abrió diligencias previas tras la denuncia del portavoz de Los Verdes, quien considera que las negativas al acceso de la información por parte de Dolón infringen "reiteradamente" su derecho constitucional a la participación en asuntos públicos. "En multitud de ocasiones no obtengo siquiera la información que solicito, por no mencionar que en supuestos en los que requiero la información para poder efectuar actuaciones en un corto plazo de tiempo, la misma se me traslada transcurridos meses —en el mejor de los casos— o años, por lo que veo constantemente mermados mis derechos en el ejercicio de mis funciones como concejal y representante de los ciudadanos", reza la denuncia de Israel Muñoz.

La formación ecologista ha preguntado por la solicitud de dedicación parcial del concejal Ismael Guijarro. Desde el 12 de julio del 2019, Los Verdes siguen esperando una respuesta, motivo por el cual presentaron una reclamación ante el Síndic de Greuges. Los ediles de la oposición también solicitaron información sobre los asesores municipales y el personal eventual el 2 de septiembre del 2019 sin obtener respuesta alguna, por lo que cursaron una nueva queja ante el Síndic de Greuges. La única respuesta de Dolón a esa solicitud, en contestación a la queja, fue una lista de los puestos del personal eventual que no detalla quién ostenta cada uno.

El organismo que dirige Ángel Luna hizo una recomendación al consistorio para que proporcionara toda la información pero, ante la negativa de Dolón, el Síndic de Greuges acabó cerrando el expediente concluyendo que el alcalde no ha atendido su recomendación. Idénticos destinos han tenido, entre otras, las peticiones de información sobre las actas del consejo de administración de Aguas del Arco del Mediterráneo SA (Agamed) o sobre el nombramiento de 30 delegados de barrio para Torrevieja.

El denunciante considera que estos hechos podrían constituir, además de un presunto delito de prevaricación, un delito contra la Constitución. El portavoz de Los Verdes argumenta que la actitud de Dolón encaja en el artículo 542 del Código Penal que solicita una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos constitucionalmente.

Dos años sin presupuestos

El alcalde Eduardo Dolón ha tenido problemas con la justicia pero es la primera vez que una jueza lo imputa por un asunto penal. Una jueza paralizó de urgencia el pleno que debía aprobar la elaboración de los presupuestos municipales al no haber tramitado el consistorio correctamente la documentación que debía recibir la oposición. La misma magistrada, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Elche, tumbó definitivamente los presupuesto de Torrevieja por vulnerar "alegremente" el artículo 23 de la Constitución española sobre el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos.