Una jueza tumba los presupuestos del Ayuntamiento de Torrevieja del PP, anulados por segundo año consecutivo

Por segunda vez consecutiva, la justicia ha anulado los presupuesto del Ayuntamiento de Torrevieja, gobernado por el Partido Popular. La titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Elche ya dictó un auto que retira del orden del día del pleno convocado para este jueves el punto sobre la aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 2021. La medida cautelarísima fue solicitada por tres concejales del PSPV-PSOE, Los Verdes y Sueña Torrevieja tras acceder al informe de la secretaria municipal que reconocía "debilidades e incluso carencias documentales" en la tramitación del presupuesto.

La magistrada ha descartado que se puedan aprobar los presupuestos municipales. "Ha quedado debidamente acreditada la nulidad de todas y cada una de las resoluciones recurridas", reza la sentencia, que reprocha que vulneren "alegremente" el artículo 23 de la Constitución española sobre el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos.

El fallo enumera las numerosas deficiencias en el proceso de elaboración de los presupuestos del consistorio gobernado por el popular Eduardo Dolón: "Falta información; no se entrega la documentación íntegra a los concejales; se impide la participación en las sesiones de órganos colegiados a los representantes políticos; no se establecen cauces para poder participar en la elaboración del presupuesto; se deniegan de forma injustificada las peticiones de retirar puntos del orden del día; se impide que la Secretaria General del Pleno asesore jurídicamente a los concejales que lo solicitan en dichas sesiones plenarias; se pone en entredicho la función de 'fe pública' de la referida secretaria".

Además, también "se inadmiten recursos de reposición presentados, sin ningún tipo de base legal para ello, con tal de no entrar a resolver los mismos; se solicitan informes externos, no vinculantes en modo alguno, despreciándose sobremanera los informes emitidos por la secretaria general del Pleno, sin entregar siquiera copia de esos informes externos emitidos a los concejales que lo demandan; se introducen votaciones no permitidas en la legislación local, se modifican y obvian los procedimientos legalmente establecidos para impedir la formación de la voluntad, omitiendo y suprimiendo los debates en los dictámenes previos de las comisiones previas al Pleno; y lo que por último, no es menos grave, en cuanto a la vulneración de derechos fundamentales se refiere, no se resuelven los recursos de reposición planteados por los concejales, existiendo incluso informe favorable a su estimación".

El concejal de Los Verdes Israel Muñoz ha pedido la dimisión del alcalde. "Nos consterna que la ineptitud del concejal de Hacienda y el alcalde de Torrevieja estén provocando que Torrevieja se encuentre encallada", ha dicho. "Esta ciudad merece gobernantes que trabajen por ella y cuya actitud no denote el despotismo, la falta de respeto y el poco talante democrático que muestra Eduardo Dolón", señala el edil ecologista. "Si tuviera un poco de decencia, dimitiría de su cargo el alcalde y todo su séquito".