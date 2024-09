Esta semana comenzaban las clases en todos los centros educativos de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, la vuelta al cole no ha sido igual para todas las familias. Este primer día ha sido especialmente duro para María Jesús y su hijo Arturo, de 11 años, que cursa sus estudios en el Ceip Voramar de Alicante. María Jesús ha tenido que cargar con su hijo, que pesa unos 40 kilos, en la espalda a caballito para subir las escaleras que le llevan a su aula, en el primer piso, ya que el ascensor del centro está averiado desde el pasado mes de junio. María Jesús y su hijo ya sufrieron esta situación durante cerca de un mes el pasado curso.

El ascensor, imprescindible para la movilidad de Arturo debido a su condición (sus problemas de movilidad hacen que se tenga que desplazar en silla de ruedas), lleva más de tres meses fuera de servicio, sin que el ayuntamiento haya dado fecha para su reparación. Sin embargo, Arturo no es el único alumno del centro con problemas de movilidad, que debe acceder a clase salvando el obstáculo que suponen la veintena de escalones que separan la planta baja del primer piso. La única alternativa que existe, y que no es viable, es que los estudiantes no vayan a clase.

No es la primera vez que el ascenso se estropea. En enero pasado, el elevador estuvo averiado durante un mes antes de ser reparado, pero en junio volvió a fallar. Para las familia, esta situación se está volviendo insostenible, ya que se está convirtiendo en un tema recurrente.

Desde el Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el Partido Popular, se han preguntado por qué el centro “no ha dado parte”, al tiempo que insinuaban que es “mucha casualidad” que este incidente se produzca el día que comienzan las clases, tal y como recoge el diario Información. Así mismo, el equipo de gobierno ha informado que se está elaborando un informe sobre las causas de estas averías, un documento que aseguran puede deparar “muchas sorpresas”, ya que explican que en junio se reparó el ascensor y el 22 de agosto se recibió otro parte de avería que fue resuelta.