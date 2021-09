La consellera de Emergencia Climática compara el puerto de València y el aeropuerto de El Prat: "Es el momento de repensar estas infraestructuras"

El Gobierno ha suspendido la ampliación del aeropuerto del Prat esta semana al considerar que no cuenta con el respaldo de Govern de Pere Aragonès (estaba prevista una inversión de 364 millones de euros para los próximos cinco años). "La ampliación del Prat iba sobre un espacio de la Red Natura 2000", ha dicho la consellera valenciana de Emergencia Climática, Mireia Mollà, que ha hecho un paralelismo con la ampliación del puerto de València al señalar que también "atenta contra un espacio protegido, la Red Natura 2000 en l'Albufera de València". "Es el momento de repensar estas infraestructuras que tanto daño y tanta depredación han hecho en el territorio", indica.

Mollà apunta que la paralización de la ampliación del Prat se ha justificado por motivos políticos, aunque puntualiza: "Me encantaría haber visto el informe que dice que un aeropuerto puede desarrollarse destrozando una Red Natura 2000". Y añade: "Me hubiera gustado ver los informes y el valiente que firma que una ampliación del puerto de València puede destrozar l'Albufera".

"Todavía no hay un informe que avale ciertamente, sin ningún género de dudas, la ampliación del puerto porque, como venimos denunciando desde la conselleria desde 2019, esa ampliación sería un destrozo para l'Albufera y habría una intrusión marina en el lago de agua dulce más grande de España y uno de los grandes lagos de agua dulce de Europa", sentencia la consellera de Compromís, que llama la atención sobre los perniciosos efectos sobre el lago y el sistema agrario arrocero.´

Sobre la necesidad de una nueva declaración de impacto ambiental, la responsable autonómica considera que, si no la solicita la propia Autoridad Portuaria, "no dará por buena que no se haga una nueva declaración de impacto ambiental. En todo caso, siempre nos quedarán los tribunales". "Me daría mucha pena que España fuera de nuevo sentenciada por vulnerar las directivas europeas de protección de los espacios de la Red Natura 2000", ha declarado Mollà.

"El último informe del IPCC es demoledor y dice que el Mediterráneo es uno de los grandes epicentros de los efectos del cambio climático, lo que quiere decir que nuestro litoral estará sometido a una presión crítica de fenómenos y de retrocesos que están ahí", ha dicho: "Parar el cambio climático es necesario, pero no evitará que tengamos efectos en el litoral. Lo que queremos es que esos efectos no sean con tanta virulencia". "Podemos ser los primeros refugiados climáticos de España por los efectos del cambio climátio", reseña Mollà.

Críticas desde Podemos a la ampliación del Puerto

La líder de Podemos en la Comunitat Valenciana, Pilar Lima, ha aprovechado esta decisión para hacer una comparación con el controvertido proyecto de ampliación del puerto de València: "Ni había consenso para el despropósito ambiental en el aeropuerto de El Prat, ni tampoco lo hay para la ampliación del puerto de Valencia". Por ello, exige la paralización, "que antepone los beneficios de grandes empresas a nuestras playas y nuestra preciada Albufera".

En esta misma línea se expresaba también a través de sus redes sociales la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra: "Tanto la ampliación del Prat como la ampliación del puerto de Valencia responden a un modelo especulativo de otro tiempo que está ya obsoleto y que ponía el interés de unos pocos por encima de la mayoría. Hoy ya no caben infraestructuras por encima de la vida".