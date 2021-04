Mónica Oltra considera segura la vacuna Sputnik e insta a la UE a comprarla

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha afirmado este viernes que no tiene sentido que vacunas "disponibles y seguras como la Sputnik, que tiene una eficacia superior al 90%, no se pongan al alcance de los ciudadanos europeos".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno valenciano, Oltra ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha "trasladado la necesidad" de que la Unión Europea "adquiera todas las vacunas disponibles" y ha insistido en que "no solo Alemania" realiza esta petición.

A su juicio, la situación ideal es mantener la estrategia de vacunación común en el seno de la UE, porque la compra centralizada evita la competencia entre los estados miembros y "como planteamiento de salida es lo más adecuado".

"Sin embargo", ha añadido, "también es cierto que la ejecución de esa estrategia común deja bastante que desear y que hay incumplimientos y retrasos por parte de las farmacéuticas. Eso propicia que algunos países planteen la adquisición directa, y no es una buena noticia ni para la UE ni para la confianza en las instituciones, pero es obvio que esas instituciones deberían estar respondiendo con eficacia a la confianza que se deposita en ellas".

Sobre los recientes cambios en la estrategia de vacunación con AstraZeneca, Oltra ha admitido que ha habido "un impacto en el proceso" y ha rechazado pronosticar cuál será el porcentaje de población vacunada el próximo verano.

"No soy muy amiga de aventurarme a decir lo que tendremos dentro de tres meses, máxime cuando cada día cambian las cosas. No hay nada peor que plantear certezas y que luego no se cumplan", ha asegurado.

Vacunación de enfermos mentales

Preguntada por el plan de vacunación a enfermos mentales que residen en viviendas tuteladas, Oltra ha recordado que su inmunización está prevista en el grupo 1 -el mismo que los centros residenciales- y que Igualdad ya facilitó a Sanidad las listas para que fuesen vacunados.

"Hoy hemos vuelto a enviar a Sanidad los datos de las personas que faltan por vacunar, a petición de la propia conselleria, de modo que esperamos que se les vacune en los próximos días", ha concluido.