Pepe Álvarez (UGT) advierte al Gobierno de que no habrá acuerdo si cambia los ERTE

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido al Gobierno de que no va a haber acuerdo en la prorroga de los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) más allá del 31 de mayo si plantea cambios en las condiciones de los mismos.

En declaraciones al arranque del 43 Congreso Confederal de UGT que se celebra en Valencia, Álvarez ha insistido en que lo que quiere el sindicato es que se prorroguen "exactamente igual" que están.

"Abrir una negociación es estéril, no nos lleva a ningún sitio (...) y no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el partido", ha apuntado.

"O hay renovación del decreto o que el Gobierno haga lo que crea conveniente", ha remachado.

El viernes pasado el Gobierno planteó a los agentes sociales un esquema para la prórroga hasta el próximo 30 de septiembre que incentive la incorporación de trabajadores a la actividad, según explicaron desde UGT.

Mejorar la calidad de vida de los trabajadores

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reclamado que "la recuperación económica" que a su juicio se aproxima "ha de servir para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora", y para ello pide activar una "agenda reformista" que parta de la "consolidación del sistema de pensiones y el incremento del salario mínimo".

Sordo, quien asiste este martes en Valencia al congreso, ha dicho a los medios: "En España a veces se da por sentado y conviene poner en valor la unidad de acción sindical, la concertación social, que tras la pandemia ha cobrado valor porque hemos sacado acuerdos decisivos como el de los ERTE que ha permitido salvaguardar millones de expuestos de trabajo".

"Tenemos la suerte de contar con un nivel de coincidencia entre las organizaciones sindicales muy relevante, que facilita la defensa de los intereses de los trabajadores, y esa unidad de acción, que es un valor para el país, se va a reforzar en los próximos años y tiene que seguir dando frutos en el proceso de recuperación económica que seguro que afrontaremos cuando la vacunación despliegue todos sus efectos", ha valorado.

En este sentido, ha subrayado que CCOO "comparte con UGT la estrategia de orientar la recuperación económica para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, y para ello se ha de activar una agenda reformista que no puede esperar más, que ha de partir de la consolidación del sistema de pensiones, la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 y de la reforma laboral de 2012, y que ha de continuar con la subida del salario mínimo".

A juicio de Unai Sordo, "no sería comprensible que en 2021 hubiese en España un crecimiento del PIB por encima del 6 % y que no suba el SMI".