Las playas de Sagunt serán el siguiente objetivo de regeneración de la costa

Las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa en Sagunt y la de Canet d'en Berenguer serán las primeras en recibir la arena que se extraerá del banco de Cullera, una vez que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de esta extracción esté aprobada.

Así lo hna confirmado el Jefe de la Demarcación de Costas en Valencia, Javier Estevan Sanchís, y la subdelegada del gobierno en la Comunitat Valenciana, Raquel Ibáñez a los representantes de la Asociación vecinal de las playas. No obstante estos vecinos señalan que no obstante todavía no saben cuándo tendrá lugar dicha aprobación, “pero esperamos que sea lo antes posible”.

Por otro lado los representantes del Gobierno central han asegurado que no se retirará más material de estas playas del norte de la ciudad de València que consideran los propios vecinos han sido “playas sacrificadas”.

Además señalan que el proyecto de regeneración de las playas de Almardà, Corinto, Malvarrosa y Canet d’en Berenguer debería ser financiado por los fondos 'Next Generation' de la Unión Europea. Así, para poder beneficiar de dichos fondos, los trabajos deberían estar terminados antes de fin del 2024.

Con todo los vecinos se felicitan afirmando que “comenzamos a vislumbrar la posibilidad de que, pronto, las playas estén, si no completamente regeneradas, al menos en proceso de regeneración”. Añaden así que “quisiéramos mostrar nuestra satisfacción por esta reunión, así como por la excelente disposición de los responsables de Costas para solucionar los problemas de estas playas lo antes posible”.