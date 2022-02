Podem suspende de militancia al concejal de Vila-real que apoyó una moción de Vox para izar banderas de España en escuelas

La dirección autonómica de Podem ha anunciado que abre un expediente sancionador al concejal de Vila-real, José Ramón Ventura, y le suspende cautelarmente de militancia después de haber apoyado una moción de la ultraderecha de Vox para instar a los centros educativos de la ciudad a que icen banderas de España en lugares preeminentes de sus edificios.

Según se ha explicado desde la formación morada con esta sanción "Podem reafirma sus principios antifascistas y la necesidad de hacer un cordón democrático a la ultraderecha de Vox".

Esta sanción se produce después de una primera reacción de la dirección autonómica de los socios de coalición, Esquerra Unida, que tras conocer este apoyo a una propuesta de la ultraderecha, reaccionaron desmarcándose señalando los mismos motivos "en nuestra organización lo tenemos bien claro: con la extrema derecha ni se acuerda ni se pacta".

Pero el concejal de Unidas Podemos no fue el único edil de fuerzas de izquierda que apoyó la moción de Vox, ya que lo hizo también el grupo socialista al completo, los trece concejales que conforman la mayoría absoluta del PSPV en Vila-real encabezada por el alcalde José Benlloch. Pero desde el PSPV no ha habido ninguna reacción de crítica pública y mucho menos de sanción, es más, no se ha producido ninguna valoración sobre el apoyo socialista a la propuesta de la ultraderecha.

Por el contrario Compromís sí se mostró contrario a esta moción de Vox desde primer momento y fue la única formación que votó en contra en el mismo pleno municipal, soledad que reprochó al resto de formaciones progresistas por no aplicar el cordón sanitario a la extrema derecha.