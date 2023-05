Anticorrupción pide tres años de cárcel para el exalcalde de Orihuela del PP que cobró más de cuatro años de Sanidad sin ir a trabajar

La Fiscalía Anticorrupción imputa a Emilio Bascuñana, el exalcalde del PP de Orihuela que cobró durante más de cuatro años de la Conselleria de Sanidad sin acudir a su puesto de trabajo, los delitos continuados de prevaricación y malversación en concepto de cooperador necesario e inductor y reclama para el tres años de prisión, seis años de inhabilitación absoluta y otros cinco años y medio más sin poder desempeñar cargo o empleo público en servicios públicos en organismos dependientes de la Generalitat Valenciana, tal y como ha adelantado el diario Información.

El alcalde de Orihuela, que cobró de la Sanidad pública sin ir a trabajar, es copropietario de una clínica privada

Más

En este período, Bascuñana habría cobrado de forma indebido 141.031 euros entre noviembre de 2007 y diciembre de 2011, una cantidad cuya devolución exige la Conselleria de Sanidad, quien denunció el caso y está personada en la causa como acusación particular. La investigación judicial comenzó en 2020 y concluye que el exalcalde popular trabajaba en la Dirección Territorial de Sanidad en Alicante “sin que se indicara las tareas ni las funciones que debía desempeñar”.

La Fiscalía, tal y como recoge Información, asegura que se produjo un “flagrante quebranto de la legalidad, sin quedar acreditados los elementos fácticos y jurídicos necesarios (...), lo que se hizo de forma arbitraria y a sabiendas de lo ilícito de su proceder, y ello gracias al comportamiento de Bascuñana que fue el que, mediante su solicitud, propició la inicial adscripción funcional, la aceptó, pese a saber que no respetaba los parámetros legales, y dio pie a la prórroga con una nueva solicitud, tan ilícita como la primera, la cual también aceptó hasta que fue revocada”.

Estas presuntas irregularidades, prosigue, fueron posibles gracias a la actuación de varios altos responsables de la Conselleria de la época contra quienes no se han podido dirigir las acusaciones por prescripción, según recoge el escrito de acusación: “De forma indebida al no realizar ningún tipo de prestación a cambio, el acusado se enriqueció injustamente con cargo al erario público al recibir el importe de las retribuciones que le eran entregadas mensualmente por las supuestas actividades que realizaba, cantidades que fueron distraídas de su legítima finalidad al no ser aplicadas a ningún fin público”.

Moción de censura

Emilio Bascuñana, copropietario de una clínica privada, dejó de ser alcalde de Orihuela en abril del pasado año después de que Ciudadanos le retirada su apoyo y secundara una moción de censura junto al PSPV y Cambiemos Orihuela que elevó a la alcaldía a la socialista Carolina Gracia.

Se da la circunstancia que el sustituto de Bascuñana como candidato del Partido Popular a la alcaldía de la capital de la comarca alicantina de la Vega Baja, José Vegara, ha sido procesado recientemente por dos delitos contra Hacienda.