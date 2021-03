Bascuñana, tras su imputación: "Hay intereses en que la gente de bien no participemos en política"

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), ha divulgado un vídeo en las redes sociales valorando su imputación por el juez por cobrar un salario público durante más de seis años sin acudir a su puesto de trabajo. En este el primer edil oriolano ha querido desvirtuar la investigación judicial asegurado que "está claro que hay intereses en que la gente de bien no participemos en política".

Bascuñana reconoce que "se lleva investigado por parte de la fiscalía mucho tiempo", concretamente la Fiscalía de Alicante abrió la investigación después de que la propia Conselleria de Sanidad llevara en el verano de 2019 y, posteriormente este caso pasó a ser asumido por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2020. No obstante, pese a que asegura que "van sacando las noticias los medios de comunicación según considera que les interesa, no hay nada nuevo", sí hay avances i no baladíes: el juez lo ha imputado.

Pese a ello Emilio Bascuñana pretende desacreditar el origen de la investigación, que cobrara 55.000 euros brutos al año por un puesto de trabajo que no desempeño, asegurando que "se basa en una absoluta falacia, en una absoluta mentira, y lógicamente tiene que terminar como corresponde". Para ello asegura que "he estado más de 30 años trabajando como médico, a muchos de ustedes les he atendido en esta época, en este periodo en el que dicen". No obstante según la investigación no hay constancia de actividad de Bascuñana noviembre de 2008 hasta enero de 2012, cuando aparece el primer registro en la tarjeta donde se va grabando toda la actividad que desempeñan los inspectores.

Por otro lado el dirigente del PP se ha descargado posibles culpas asegurando que "siempre he hecho lo que se me ha mandado como trabajador de la conselleria y he estado donde se me ha mandado", por lo que cabe recordar que durante todo este tiempo no aparece ningún despacho asignado para su labor.

Cambiemos Orihuela pide la dimisión

Desde Cambiemos Orihuela, formación en la oposición, se ha pedido la dimisión de Emilio Bascuñana afirmando que la situación "es insostenible".

Aseguran que en la investigación de Fiscalía "hay indicios de delito muy graves que van a ser investigados", lo cual "confirma la podredumbre del gobierno local".

Ante esta situación proponen una alternativa que permita "higienizar" el Ayuntamiento de Orihuela sacando al alcalde del gobierno, maniobra para la cual necesitan el apoyo de Ciudadanos, hoy socio del PP en el gobierno local. Apuntan que "Ciudadanos no debe priorizar sus intereses de partido frente a los intereses de Orihuela", invitándoles a que "deben moverse".