Una campaña LGTBI abre una brecha entre PP y Vox en el Gobierno valenciano

La creación de una marca promocional para las actividades en materia de diversidad y derechos LGTBIQ+ de la Generalitat Valenciana ha abierto una brecha en el gobierno de PP y Vox. La marca 'Orgull de de Comunitat', que tiene como objetivo “visibilizar y celebrar la diversidad y promover una sociedad en la Comunitat Valenciana inclusiva y respetuosa” ha recibido críticas de los miembros del Consell por Vox, que se desmarcan de la iniciativa presentada por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

El vicepresidente de la Generalitat y titular de Cultura, Vicente Barrera, de Vox, convocó una rueda de prensa el martes para manifestar públicamente su rechazo. “No nos sumamos a esta iniciativa. Pensamos que en esta comunidad no existe un problema de discriminación. No estamos dispuestos a comprar el marco ideológico de la izquierda. Eso solo nos puede llevar a repetir leyes perniciosas”, dijo el número dos del Consell, acompañado por la titular de Justicia, Elisa Núñez -quien tiene competencias en violencia de género- y el conseller de Agricultura, José Luis Aguirre. “Simplemente queríamos hacer una declaración de intenciones”, matizó, preguntado por las diferencias entre su formación y el resto del Ejecutivo autonómico. Barrera quiso incidir en que no le gusta la “colectivización” ni “apropiarse ningún colectivo” -algo que considera que hace la izquierda con el movimiento LGTB- y en que su formación respeta la “libertad individual”: “No nos metemos en la orientación sexual de nadie”, “simplemente no nos gusta que se señale a colectivos concretos”, insistió el vicepresidente.

Mazón presentó la marca publicitaria en el Benidorm Fest, poco antes de la gala en la que el dúo valenciano Nebulossa se alzaría con la victoria mediante su tema 'Zorra'. Lo hizo junto a la vicepresidenta segunda y consellera de Igualdad, Susana Camarero, que manifestó “el compromiso de todo el Consell en la defensa y el respeto de todas las personas, en combatir prejuicios basados en la orientación sexual y en trabajar para crear un ambiente inclusivo y seguro donde todas las personas se sientan aceptadas y respetadas”. Frente a estas declaraciones, el número dos del Consell y miembro de la dirección de Vox evidenció la distancia. Al partido de ultraderecha tampoco le ha gustado el lema de la canción que representará a España en Eurovisión, como ha reconocido Barrera y planteó la presidenta de las Corts Valencianes, Llanos Massó. El vicepresidente Barrera ha justificado que algunos colectivos feministas han criticado la letra.

Barrera, para apoyar su postura, consideró que no hay un problema de discriminación o tolerancia en la Comunitat Valenciana. En 2022, la Fiscalía Provincial de Valencia abrió más de un centenar de diligencias penales relacionadas con delitos de odio en 2022, de los que 46 eran por homofobia. La fiscal delegada, Susana Gisbert, apuntó que los delitos relacionados con la homofobia son los que más se investigan. La Oficina de No Discriminación (ONDIS) del Ayuntamiento de València, el servicio municipal que trabaja para “defender y proteger” los derechos humanos en la ciudad, realizó 179 atenciones en 2023, de las que el 40% fueron por razones de identidad y expresión de género.

Poco después, el presidente de la Generalitat Valenciana reconoció la discrepancia y la enmarcó en una opinión personal del número dos de su Ejecutivo. “No es la posición del Gobierno de la Generalitat”, señaló el líder popular, que apuntó que “es una discrepancia. No tenemos ningún punto en común en esta cuestión”. Respecto a la iniciativa de la Conselleria de Igualdad, apuntó: “Forma parte del marco de las competencias de la propia Vicepresidencia y lo vamos a hacer y estoy encantado de haber presentado la marca 'Orgull de Comunitat' precisamente en el marco del Benidorm Fest, que me pareció, además, una situación muy alegre y muy positiva para ponerlo en marcha”.

No es el primer desencuentro que tienen PP y Vox en estos siete meses de Gobierno. A las cuestiones relativas a los derechos del colectivo LGTBIQ+ se suma la negación de la violencia de género que hace el partido de ultraderecha, que ha derivado en un cambio en los mensajes institucionales de condena a las víctimas. También han tenido posiciones encontradas respecto al marco del autogobierno, con el rechazo por parte de Vox a la reforma de la financiación autonómica o la condonación de la deuda, en tanto que la formación aboga por suprimir las comunidades autónomas.