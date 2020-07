Compromís insta a las Corts a posicionarse frente a las agresiones que ha sufrido la alcaldesa de Paiporta

La portavoz adjunta de Compromís en les Corts, Mónica Àlvaro, ha presentado una proposición no de ley con la que insta al parlamento valenciano a condenar y rechazar las reiteradas amenazas realizadas contra Isabel Martín, actual alcaldesa de Paiporta.

Según explica Álvaro "recientemente se han conocido unas declaraciones realizadas por parte de Eduardo Aranda, comandante de la Guardia Civil, en las que se dirigían a la actual alcaldesa del municipio de Paiporta, Isabel Martín. En estas grabaciones se escucha al comandante realizar comentarios como "Había que haber entrado en el Ayuntamiento y haberle partido la cara directamente. Yo no sé por qué a veces yo digo las cosas y no se me hace caso"." o "pero les dije que fueran a partirle las piernas a la alcaldesa pero no ha ido nadie".

"Estas amenazas -ha añadido la parlamentaria de Compromís- resultan del todo inaceptables tratándose de una autoridad del Estado en el ejercicio de su cargo". Sin embargo, dicho comandante ya fue suspendido el año 2019 durante tres meses por vejaciones machistas contra la propia alcaldesa, donde afirmó cosas tan graves como "esta me va a comer el nabo".

En un estado democrático no se pueden permitir actitudes machistas y amenazadoras por parte de un servidor público que forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por tanto que tiene el mandato constitucional de proteger el libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, así como de garantizar la seguridad de la ciudadanía, de todas y todos.

Cuando se conocieron estas grabaciones, la alcaldesa de Paiporta pidió amparo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez. Además de reclamar a la Fiscalía que actuara de oficio y que la Institución Armada cesara, al menos temporalmente, al comandante de su puesto de trabajo en el municipio de Paiporta.

Posteriormente la Dirección General de la Guardia Civil trasladó de manera forzosa al comandante Aranda de Paiporta a la comandancia de Patraix, en València. Dado que, quedó patente que el comandante Aranda no podía continuar de ninguna manera en la dirección de borde 300 guardias civiles en la comarca de l'Horta Sud y ejerciendo su actividad en el municipio de Paiporta. Así como se ordenó también la apertura de una información reservada sobre el mando en medio del malestar generado tras la revelación de sus afirmaciones durante una reunión, en las que también habla de "reventar el Ayuntamiento".

Aún así, está persona sigue ejercitando su labor en València, concretamente en Patraix, cuando hay más que probado un comportamiento machista, de odio e incluso una investigación paralela al mismo comandante por un supuesto delito de abuso de autoridad e interferencia en investigaciones.

"Es por eso que con esta iniciativa parlamentaria instamos al Gobierno de España a tomar medidas urgentes ante las reiteradas amenazas realizadas por parte de Eduardo Aranda contra Isabel Martín para garantizar su seguridad y la de todos los ciudadanos y ciudadanas. Asimismo creemos necesario que el Gobierno de España y Fiscalía realicen las gestiones oportunas para depurar responsabilidades y actuar respecto de los supuestos delitos de odio", ha concluido Àlvaro.