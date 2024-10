PP y Vox pactan permitir la construcción de hoteles a 200 metros de la costa valenciana

El PP y Vox pactan en las Corts Valencianes permitir la construcción de hoteles a 200 metros del mar. Los partidos han registrado este martes una enmienda transaccional al Plan Simplifica, aprobado por el Consell de Carlos Mazón y actualmente a debate en el Parlamento, que corrige la propuesta original del PP.

La tramitación de este límite ha discurrido por caminos paralelos: el decreto 'simplifica' y la ley de Costas, aún en fase de tramitación. Varias carambolas durante la negociación han terminado con la propuesta de la Conselleria de Medio Ambiente casi en su punto original. El Ejecutivo autonómico del PP introdujo un artículo en el macrodecreto impulsado por Presidencia para modificar la ley de protección del territorio y rebajar la limitación de 500 a 100 metros. En paralelo, la conselleria de Medio Ambiente presentó un borrador de Ley de Costas que dejaba la protección en 200 metros. Vox, su exsocio de Gobierno, presentó en las Corts una enmienda al decreto para situar el límite en 500 metros, como marcaba la ley aprobada por el anterior Ejecutivo de izquierdas. Después, el Consell eliminó del anteproyecto de ley de Costas la limitación para trasladar el debate a las Corts, a través del 'plan Simplifica'. Y ahora, meses después, PP y Vox pactan retornar a la propuesta original de la Conselleria de Medio Ambiente.

El resultado de dos meses de negociación, bajo amenaza de no aprobar el decreto en las Corts, es el siguiente: se añade un párrafo al texto que dice que “los terciarios hoteleros no podrán emplazarse a distancia inferior a los 200 metros medidos desde la primera línea de tierra no bañada por el mar”. Si la ultraderecha hubiera mantenido su enmienda original, con el apoyo de la izquiera la protección hubiera quedado como estaba hasta hace unos meses.

Los populares manifestaron la pasada semana su disposición a replantear el decreto con la ultraderecha. El portavoz del PP, Juanfran Pérez Llorca, apuntó: “No creo que por 50 metros menos o por 50 metros más haya ningún problema”, con un cálculo de la distancia bastante certero.

En la comisión en la que se debaten las enmiendas, el representante de Vox, David Muñoz, ha asegurado que “no va a haber hoteles en las orillas de nuestras playas, no lo queremos los valencianos”. “Debemos controlar la densidad de la edificación y contar siempre con la intervención paisajística. No queremos un desarrollo urbanístico desenfrenado, que en muhcas ocasiones el Supremo ha tenido que tirar abajo”, ha defendido el parlamentario.