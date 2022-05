Raquel Tamarit asume Educación, Cultura y Deporte con vocación de continuidad: “Que cada niño y niña sean protagonistas de su futuro”

“Soy Raquel Tamarit: la hija de una administrativa y un fontanero y electricista, maestra y madre. Desde hoy tengo el honor de ser la nueva consellera de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. Vengo de una familia humilde y trabajadora, que vio como su niña entraba a un aula como maestra, una de las profesiones más bonitas que se puede ejercer. Que posteriormente se convirtió en concejala y alcaldesa de su querido trocito de mundo: Sueca. Y que hoy, en Les Arts, doy un paso más formando parte del Consell”.

La nueva titular de Educación, Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, ha agradecido el trabajo realizado por su predecesor durante siete años, Vicent Marzà, que ha dejado un camino “allanado con 11.000 compañeros y compañeras más de la docencia en las aulas valencianas; con centenares de centros educativos mejorados o construidos de nuevo; con miles de alumnos con beca comedor (140.000), con un sistema educativo donde no se pagan los libros de texto; o una red de escuelas infantiles donde los 2 años serán gratuitos a partir del curso que viene para todo el mundo”.

Una tarea de continuidad en la cual ella también ha formado parte del equipo durante los últimos tres años al frente de la secretaría autonómica de Cultura y Deporte y tal como ha recordado: “Hemos multiplicado la actividad cultural pública y hemos apoyado a la privada y a la profesionalización de los sectores. También hemos apostado por el deporte baso y por nuestros profesionales y deportistas de élite”.

Principales objetivos como consellera

“Que cada niño y niña que vive y va a la escuela del territorio valenciano sea protagonista de su futuro. Que no haya niño al que limiten hasta donde puede llegar. Que no haya niña a la que le digan qué puede o no puede estudiar. Que no haya familia a la que le caiga una lágrima porque no puede pagar la educación de sus hijos e hijas. La educación valenciana es y seguirá siendo un sistema donde invertimos los recursos necesarios porque los sueños de todo el mundo puedan hacerse realidad con esfuerzo individual. Pero también con el acompañamiento y el impulso colectivo de la comunidad educativa”, ha explicado Tamarit.

En cuanto al área de Cultura ha explicado que tiene que continuar siendo la herramienta fundamental para la construcción de sociedades “más democráticas, críticas y libres, porque es un servicio esencial. Trabajaremos, junto al resto de la sociedad valenciana, porque las personas que se dedican a la cultura puedan vivir de su trabajo con dignidad. Por un verdadero sector cultural valenciano que ocupe un lugar relevante en el mundo del audiovisual, las artes escénicas, las artes visuales, la música y el libro”.

En cuando en el área de Deporte, Raquel Tamarit ha destacado que es el “hilo de transmisión de todos los valores que representa el Botànic: cooperación, trabajo en equipo y sentimiento de comunidad. Con una especial atención a nuestros deportes autóctonos, a la práctica deportiva desde muy pequeños en los centros educativos, a romper con las barreras que discriminan a las mujeres en el mundo deportivo y al apoyo a los y nuestras profesionales del deporte”.