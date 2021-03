Toni Cantó evita aclarar si está dispuesto a aceptar ofertas de otras formaciones: "He perdido la ilusión en la política"

El exdirigente de Ciudadanos Toni Cantó entrega su acta como diputado en las Corts Valencianes y dice no tener intención de volver a la política. "He perdido la ilusión en política", ha afirmado este martes en el patio del Parlamento autonómico.

El recién dimitido portavoz de Ciudadanos evita responder si entra en sus planes formar parte de ninguna otra candidatura: "Las únicas ofertas que escucho ahora son de televisión". Un discurso similar al que pronunció en 2015 al abandonar UPyD un par de meses antes de sumarse a Ciudadanos.

Cantó se marcha cargando contra la dirección que encabeza Inés Arrimadas y lo que denomina "núcleo duro". "Se empeñan en ver enemigos en otros partidos", ha asegurado, "decisiones desastrosas". Entre ellas que ha citado el acercamiento al PSOE, la campaña en Cataluña y la moción de censura en Murcia. Cantó se suma así al discurso de otros ex de Ciudadanos como Marcos de Quinto o Fran Hervías, que acusan a los vicesecretarios de Arrimadas, que ya formaban parte de la etapa de Albert Rivera, de haber hundido el partido. "Hay una opción para que los afiliados se hagan con el partido porque ha sido hurtada por un núcleo duro", ha añadido con poca convicción.

El ya exportavoz en las Corts Valencianes insiste en que Ciudadanos debe formar un frente común con el PP de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid para garantizar su supervivencia: "Si la cúpula fuera inteligente se daría cuenta de que lo más probable es que no entremos en Madrid", ha señalado este martes, recuperando la idea que manifestó el lunes en la sede nacional de Ciudadanos y que no fue escuchada, lo que motivó su decisión de abandonar el partido. Cantó insiste en que el núcleo de Arrimadas debe asumir responsabilidades por el descalabro del partido y lamenta que lo que encontró en Madrid al acudir a la reunión de la Ejecutiva "no fue a Ciudadanos".