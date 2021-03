À Punt presenta la nova temporada de ‘L’Alqueria Blanca’

À Punt ha presentat hui la dotzena temporada de L’Alqueria Blanca en un acte retransmés per streaming en el web d’À Punt Mèdia. Durant la presentació, s’han realitzat connexions en directe amb els platós on s’apuren els últims dies de rodatge d’aquesta nova temporada i s’han mostrat alguns dels decorats de la sèrie. Alfred Costa, director general d’À Punt, ha assenyalat que amb l’estrena de la nova temporada “tenim la sensació d’estar donant resposta a centenars de milers d’espectadors i espectadores que quedaren orfes fa uns anys”.

Cèsar Martí, director de Continguts i Programació, ha desvelat tota la programació especial que À Punt està preparant per al diumenge 21 de març, el dia de l’estrena. Torna L’Alqueria Blanca però no només a la televisió. Martí ha destacat l’enorme esforç que s’ha fet per a poder rodar els nous episodis de la sèrie en situació de pandèmia i ha explicat tot l’univers d’accions transmèdia preparat per a les pròximes setmanes. “Trobades digitals amb els actors per als fans de la sèrie, podcasts gravats per Ferran Gadea (Tonet) i moltes més accions multimèdia a través de totes les finestres d’À Punt Mèdia”, ha avançat.

Alguns dels actors i actrius més coneguts i estimats pel públic s’han afegit a la presentació. Carme Juan (Blanca en la sèrie), María Maroto (Raquel) i Àlex Gadea (Diego) han estat en la presentació a Burjassot. I a més, Joan Gadea (don Joaquim), Paco Sarro (Ferri), Lola Moltó (Dora), Iris Lezcano (Anitín) i Óscar Ramos (Robert) han fet una pausa en el rodatge per a participar, des de Bunyol, en la presentació.

Paco López Diago, coordinador de guió de L’Alqueria Blanca, ha destacat que els personatges més volguts pel públic tornen i que “els seguidors de la sèrie trobaran la resposta a totes les preguntes que s'ha fet durant tots aquests anys.” Tot i això, López Diago ha afegit que el nou espectador s’enganxarà fàcilment als personatges i a les seues aventures. I ha afegit que “amb aquesta nova temporada l'espectador riurà, plorarà, sentirà, s'emocionarà i tornarà a sentir-se part de la gran família alqueriana”.

Costa ha destacat que L’Alqueria Blanca és la primera estrena “d’un seguit de sèries, algunes d’aquestes en coproducció amb altres cadenes, que pretenen posar els bastiments d’una aposta per la ficció, humil pels pressupostos de què disposem, però valenta i decidida pels estàndards de qualitat propis de grans plataformes”.