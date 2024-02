Ribera Salud reconoce que operó a su presidente en el hospital privatizado del Vinalopó pero niega que se le cerrara una planta

La mercantil sanitaria Ribera Salud reconoce que su presidente fue operado en el Hospital del Vinalopó, un centro de la red pública que gestiona esta misma empresa en Elche, pero niega que se cerrara una planta o se le diera un trato favorable. La empresa “desmiente rotundamente” la denuncia de Compromís, que ha hecho pública este jueves el diputado Carles Esteve en la sesión de control al Consell en las Corts Valencianes y que se basa en una queja de los trabajadores del centro hospitalario.

En la sesión de control y en declaraciones posteriores, Esteve difundió los testimonios de trabajadores del hospital privatizado en los que aseguran que hubo un trato preferente para atender a Alberto De Rosa, presidente de la compañía que gestiona el hospital, en una intervención realizada a finales de junio. Alberto de Rosa es además hermano del diputado en el Congreso por el PP Fernando de Rosa y de la directora territorial de la Conselleria de Igualdad, Carmen de Rosa.

La denuncia pública se basa en la de los trabajadores, que se realizó en clave interna. “Según una denuncia de personal, el pasado mes de junio, esta persona [Alberto de Rosa] cerró una hemiplanta para una intervención, dejando habitaciones vacías. Dedicó personal a sus necesidades fuera de sus funciones. No es una sanidad igual para todos” criticó el diputado de Compromís en una pregunta al conseller de Sanidad, Marciano Gómez. Después, prosiguió: “Sabemos que el 28 de junio, en el hospital del Vinalopó, Alberto de Rosa, según dicen trabajadores del hospital, cerró una hemiplanta con varias habitaciones para ser atendido. Sabemos por los empleados que se dedicó en exclusiva a personal de enfermería para atenderle a él, custodiado por seguridad privada”, dijo en las Corts Valencianes. El diputado desconoce cuántas habitaciones se quedaron vacías, apunta que el personal “tiene miedo” y habla de “una hemiplanta” -media planta de un hospital-. Al mismo tiempo, la cuenta de X (antes twitter) de Compromís publicó el audio de un testimonio que atribuyen a un empleado del hospital, con la voz distorsionada, en el que narra lo denunciado por Esteve. “Claro que tengo miedo”, apunta esta voz, en un vídeo que se comparte como una recreación.

🔴 ÚLTIMA HORA 🔴



Sanitat va tancar mitja planta de l'hospital públic del Vinalopó per al germà d'un diputat del PP, a costa d'altres pacients.



Ho destapa @carletesteve a les Corts valencianes. Mazón no ha volgut contestar. pic.twitter.com/JS39RmPWff — Compromís (@compromis) 29 de febrero de 2024

La reacción de Ribera Salud no se hizo esperar. A preguntas de elDiario.es, la empresa afirmó que la información es “totalmente falsa” y que cuando la analicen los servicios jurídicos determinarán si toman alguna medida adicional. Poco después, la mercantil sanitaria envío un comunicado en el que reconoce que a su presidente se le practicó una intervención en el Hospital del Vinalopó, aunque niegan el trato preferencial denunciado. “El Hospital Universitario del Vinalopó atendió al presidente del grupo Ribera por una urgencia cardíaca ocurrida mientras se encontraba en el centro por una reunión de trabajo el miércoles 28 de junio de 2023. Como consecuencia de esta atención médica urgente, al paciente se le intervino a cargo del servicio de Hemodinámica, y se le colocó un stent coronario. El centro no cerró ninguna hemiplanta y quiere dejar claro que no dispone de habitaciones especiales; todas sus habitaciones son individuales y exactamente iguales para todos los pacientes. ADR [como se refieren al presidente] ingresó en la segunda planta junto a otros 14 pacientes en el mismo pasillo, y fue atendido por el personal de enfermería que se encontraba de turno en ese momento”, afirma la empresa.

Sin embargo, fuentes sindicales consultadas por elDiario.es han asegurado que hubo empleados que elevaron una queja tanto a la dirección del hospital como al comisionado (personal de la conselleria encargado de supervisar a la empresa concesionaria) en la que dicen que se dejaron vacías las habitaciones de alrededor de aquella en la que se encontraba De Rosa, que se puso vigilancia privada para controlar el acceso y que se dispuso personal exclusivo.

En el comunicado de la empresa concesionaria se acompaña el desmentido con el testimonio de dos médicos. El primero, el gerente del hospital, Rafael Carrasco, dice :“Es rotundamente falso que se haya prestado atención exclusiva al presidente de la compañía. No es cierto tampoco que cerráramos ninguna planta para atenderle. Había pacientes en el mismo pasillo”. Tampoco, asegura, “ingresó en habitación especial”, algo que la denuncia de Compromís no recoge.

Por otro lado, trasladan una declaración del doctor Luis González Torres, jefe de la unidad de arritmia del Hospital del Vinalopó, que apunta que atendió “personalmente” a Alberto de Rosa y detalla la intervención médica. Según afirma, se trataba de “un problema cardíaco urgente” y fue una acción “como hubiera hecho con cualquier otro paciente y en cualquier otra situación similar a esta”. La intervención “impidió que el paciente pudiera desarrollar un infarto de miocardio con el consecuente riesgo de muerte súbita. Este es el procedimiento indicado en estos casos”, asegura el cardiólogo.

La Conselleria de Sanidad no ha realizado declaraciones sobre la denuncia. En el pleno de las Corts Valencianes, el conseller Marciano Gómez ha defendido que De Rosa es “un empresario como todos los demás”, dado que Esteve vinculaba el presunto trato favorable a la prórroga de la concesión del hospital.