Mazón rehúye abordar la quita de la deuda valenciana tras salir de Moncloa sin compromisos en financiación autonómica

El presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, salió de su reunión en Moncloa sin avances en la reforma del sistema de financiación autonómica. El dirigente valenciano, que presentó a Pedro Sánchez un dossier de un centenar de folios con 56 reclamaciones, tomó el camino de vuelta con apenas cuatro compromisos en materia de inversión industrial, cultural o relativos al agua. La factura que trasladó, de más de 60.000 millones de euros en agravios, queda aún pendiente.

El líder de los populares valencianos se enfrenta a varias contradicciones en materia de financiación autonómica. Rechaza aquello que denomina el “cupo catalán” o “negociaciones en cuartos oscuros”, que abren la puerta a la quita de parte de la deuda de todos los territorios. Como formalmente hace el PP, rechaza abordar las singularidades territoriales, pero este viernes en Moncloa presentó, igual que su homólogo murciano, una propuesta que reclama un fondo de nivelación solo para las cuatro comunidades autónomas infrafinanciadas. Esta reclamación contradice el acuerdo al que llegaron los barones populares en un encuentro convocado por Alberto Núñez Feijóo, que señala un fondo para todas las autonomías.

Pese a que en el documento presentado sí se aborda una quita de 22.000 millones de euros, el 42% de la deuda valenciana, el presidente Mazón evita reclamar públicamente esta singularidad. Tras el encuentro, le preguntaron en varias ocasiones qué posición adoptará sobre esa quita, y respondió que él quiere que se hable de las tres patas (fondo de nivelación, reforma de la financiación y reestructuración de la deuda) en un foro multilateral. Preguntado por si aceptaría la quita, planteó: “De que me sirve que me pongan una tirita en el dedo si me estoy desangrando por el hígado”, para pedir una reforma integral del sistema de financiación. “Queremos hablar de las tres cosas a la vez y delante de todos”, dijo, reclamando una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), igual que hizo dos horas antes Fernando López Miras.

Mazón insistió en que lo urgente es el fondo de nivelación, que, dijo, puede aplicarse ya mismo. “No hace falta ni Conferencia de Presidentes, ni cambio en los Presupuestos ni una nueva ley. Esta tarde mismo podríamos tener el fondo de nivelación con un decreto”, afirmó el dirigente valenciano, que cifra este fondo en 1.700 millones de euros. El presidente valenciano y líder del PP acudió al encuentro sin respaldo de las Corts Valencianes, donde ya no hay consenso en materia de financiación, ni de la plataforma que agrupa a partidos, patronal y sindicatos, donde tampoco hay acuerdo.

El Gobierno insiste en la responsabilidad fiscal

Ante las peticiones del presidente valenciano, el Gobierno central defiende que ha aumentado un 48% la financiación a la Generalitat Valenciana y que es algo que se puede comprobar en los sucesivos presupuestos. El Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, insistió en la ronda de contactos en exigir corresponsabilidad a las autonomías en materia fiscal.

Torres, que ha sido presidente autonómico, recalca que territorios como el valenciano dejan de ingresar millones de euros porque “retiran” los impuestos de Sucesiones a los grandes patrimonios o grandes herencias. “Eso también es financiación autonómica”, dijo el ministro, que ahondó en las diferencias de Mazón con otros dirigentes autonómicos, como Cantabria, la mejor financiada. “El sistema es un corpus”, formado por tributos propios, tributos cedidos y transferencias, y, a su juicio, “es una contradicción decir que estás infrafinanciado, pedir al Gobierno una inyección económica, a la vez que dejas de ingresar mil millones de euros porque retiras el impuesto de sucesiones al 1% de la población”. Así, pese a que el Ejecutivo se compromete a abordar la reforma en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la exigencia de medidas redistributivas sigue sobre la mesa. El presidente valenciano consideró que la reunión fue “positiva”.