Compromís denuncia que Ribera Salud cerró media planta del hospital privatizado del Vinalopó para intervenir a su director

El diputado de Compromís Carles Esteve ha denunciado en la sesión de control el uso del hospital del Vinalopó, en Elche, por parte del director ejecutivo europeo de Ribera Salud, empresa concesionaria. “Sabemos que el 26 de junio, en el hospital del Vinalopó, Alberto de Rosa, hermano del diputado del PP en el Congreso, Fernando de Rosa, según dicen trabajadores del hospital, cerró una hemiplanta con varias habitaciones para ser atendido. Sabemos por el personal que dedicó en exclusiva a personal de enfermería para atenderle a él, custodiado por seguridad privada”, ha denunciado Esteve en las Corts Valencianes. El diputado desconoce cuántas habitaciones se quedaron vacías, apunta que el personal “tiene miedo” y habla de “una hemiplanta”.

En su réplica, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha apuntado que tienen la intención de prorrogar la concesión al hospital del Vinalopó y que De Rosa es un empresario como cualquier otro, eludiendo la pregunta concreta del parlamentario. El diputado ha indicado que ha registrado una veintena de preguntas a la conselleria para esclarecer esta denuncia.

Fuentes de Ribera Salud consultadas por elDiario.es aseguran que la información es “totalmente falsa” y que cuando la analicen los servicios jurídicos determinarán si toman alguna medida adicional.

Compromís ha acompañado su denuncia del testimonio de un empleado que hace pública la situación: “Claro que tengo miedo, pero esto la gente lo tiene que saber. Nos enteramos que la dirección del hospital había decidido que una hemiplanta quedaba cerrada para hacer una única operación y atender a un solo paciente. El tema lo llevaban en secreto, pero estas cosas al final entre los que trabajan allí se acaban sabiendo. Todo el hospital estuvimos especulando sobre las causas para cerrar una hemiplanta por una única intervención. ¿Quién era tan importante para que le consigan algo así?. Obviamente intentaron que nadie supiera de quién se trataba, lo intentaron ocultar a toda costa, pero es que al final estas cosas salen. Quien recibía esa atención exclusiva era Alberto de Rosa, presidente de Ribera Salud. O sea, se cierran servicios públicos para que operen a este señor que además dirige la empresa que lleva nuestra hospital, que tiene la gestión privatizada pero que no deja de ser un hospital público, por no hablar de las personas que no fueron atendidas por beneficiar a este señor. Es un escándalo, es puro abuso de poder”, dice el supuesto empleado en un audio con la voz distorsionada.

La coalición ha presentado varias preguntas parlamentarias a la Conselleria de Sanidad para averiguar si esta acción tuvo consecuencias en el hospital. Entre ellas, plantea si tuvieron que posponerse operaciones y si “hay alguna justificación para que se destinaran más profesionales, más recursos materiales y económicos a la atención del presidente”.