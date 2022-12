Ribó votará contra la ampliación del Puerto de València: “Hace dos años dije que hacía falta una DIA, ya podía estar hecha”

El 27 de septiembre de 2019 el alcalde de València, Joan Ribó, votó en contra de la selección de la oferta de MSC (la única que se presentó) para construir y explotar la terminal de la ampliación norte del Puerto de València, en la sesión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria.

Aquel día, Ribó ya argumentó su voto en contra en base a un informe jurídico del Ayuntamiento que establece que el proyecto requería de una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) que sustituyera la de 2007 y que evaluara si los cambios introducidos en el proyecto, los cuales no están contemplados esa la declaración, podían tener efectos ambientales negativos.

Durante los últimos tres años, el alcalde ha mantenido el mismo discurso y siempre ha afirmado que no apoyaría la ampliación mientras no contara con una nueva DIA ajustada al nuevo proyecto y a la normativa ambiental actual.

Así, preguntado este jueves sobre el sentido de su voto en el consejo de administración previsto para este viernes en el que se aprobará el proyecto constructivo de los nuevos muelles de la ampliación, Ribó ha sido contundente: “¿Hay declaración de impacto ambiental? No. Ya avisé hace dos años, que ya se podía haber hecho, por cierto. Ya avisé que sin esta declaración yo no podía votar a favor”.

Según el alcalde, el proyecto presenta dos grandes elementos que necesitan “una reflexión medio ambiental seria”. En primer lugar, “el tema de las playas del sur, donde hay un anexo en el informe del Ministerio importante, que hay que reflexionar sobr él”. En segundo lugar, “la movilidad en la ciudad, cómo moveremos los miles de camiones que se desplazarán por la ciudad, ese es el problema”.

Ribó ha afirmado que hay soluciones, pero que deben quedar por escrito: “Hay una solución modelo Hamburgo, donde el 55% de las mercancías van en ferrocarril, o una solución modelo Rotterdam, donde el 25% del transporte se hace en barcos, como se podría hacer entre el puerto de Sagunt y el de València. Eso no es algo que inventemos, puertos Bremen y Amberes se han juntado y están a 120 kilómetros, nosotros estamos a 40 nada más. Por lo tanto hay soluciones, pero mientras no se estudien y se escriban, mi voto está definido desde hace dos años”.

El alcalde ha asegurado que aceptará lo que diga el consejo de administración, pero ha advertido: “Yo votaré en contra, lo he dicho. Tenemos muchas cosas empatanadas en la justicia y hay un ejemplo que no quisiera que se repitiera en la ampliación del Puerto, se llama zona de actividades logísticas (ZAL). Más de 20 años parado con sentencias del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia. No me gustaría que pasara eso con el Puerto y hay peligros porque la Comissió Ciutat-Port ya ha recurrido a la Audiencia y se ha admitido a trámite”.