🎙️Estima la música, odia el feixisme

Aquest és el darrer capítol de la tercera temporada de Sampleòpolis, abans de les merescudes vacances. Un programa fresc, en format de DJ mix per a fer front de la millor manera possible a la calor d’aquesta era de crisi climàtica. Una sessió sense interrupcions que com sol ser marca de la casa, no està marcada per la tècnica en l’art de la mescla. Ja ho sabeu, no em declare dj, sinó solament podcaster i, si de cas, selectora.

En qualsevol cas, espere que vos agrade aquesta selecció musical que inclou alguns temes més antics, altres de més nous, però on la qualitat fa d’ella un conjunt rodó. És el que m’abellia punxar per a saludar el solstici d’estiu, així que espere que gaudiu molt d’aquesta sessió que convida a ballar i a ser feliç per moments, encara que visquem temps foscos.

Ja sabeu: hidrateu-vos, poseu-vos crema solar i tingueu present sempre allò de “Estima la música, odia el feixisme”.

Sampleòpolis tornarà a la càrrega en una nova temporada, la quarta, en el mes de setembre. Fins eixe moment, vos desitge el millor en companyia de bona música.

Tracklist T3E11. Estima la música, odia el feixisme

01. [SINTONIA] M.I.A. - Pull up the people

02. MARK PRITCHARD - Give it your choir (Instrumental)

03. OLIVER SIM - Sensitive child

04. TIGA & HUDSON MOHAWKE - VSOD (Velvet sky of dreams)

05. CARIBOU - Your love will set you free (c2’s Set U Free RMX)

06. ISOLÉE - Pisco

07. MATÍAS AGUAYO - Rollerskate

08. THE BLESSED MADONNA & JAMIE PRINCIPLE - We still believe

09. EMMANUELLE - Italove

10. ACID ARAB - Stil

11. TODD TERJE - Jungelknugen (Four Tet Remix)

12. BEYONCÉ - Pure / Honey

13. ROBERT HOOD - Dancer

14. HOT CHIP - Down (Sworn Virgins Remix - Edit)

15. THE KNIFE - Like a pen

16. PEGGY GOU - I go (Soulwax remix)

17. AVALON EMERSON - Church of SoMa (Original Mix)

18. PEARSON SOUND - XLB

19. ALUNA & JAYDA G - Mine O’ Mine

20. TOURIST - Your love

21. ANNA & MISS KITTIN - Forever ravers

22. FEVER RAY - Carbon dioxide

23. HUDSON MOHAWKE & NIKKI NAIR - Set the roof

24. MODERAT - Fast land (Marie Davidson Remix)