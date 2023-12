🎙️Més enllà de la Bergen Wave

En un món sense canvi climàtic, amb estacions, tindríem el solstici d’hivern a tocar i, amb ell, el fred. Com que sembla que aquest no arriba a les nostres coordinades mediterrànies, des de Sampleòpolis anirem a buscar-lo a altres indrets: concretament, en aquest episodi viatjarem a Escandinàvia, i més concretament encara, a Noruega, per a conéixer la seua rica escena musical.

I és que des dels anys 80 del segle 20, Noruega s’ha erigit com un dels epicentres musicals més eclèctics del planeta, amb artistes i grups que redimensionen el jazz, el rock, l’electrónica i la fusió de diversos d’aquests gèneres. La gènesi d’aquesta escena s’hi troba als 70, amb noms emblemàtics del jazz nòrdic com el guitarrista Terje Rypdal, el saxofonista Jan Garbarek i el pianista Ketil Bjornstad. Després vindria l’èxit super vendes del grup de synth-pop A-Ha, que a meitat dels 80 va tenir un gran impacte en tot el món.

Posteriorment, la premsa noruega utilitzaria l’etiqueta “Bergen Wave” per a descriure un gran nombre de bandes i productors -de tots els estils i gèneres- que van aparéixer a la costa oest de Bergen a les darreries dels 90.

Totes les onades comencen en algun lloc però, i curiosament, la de Bergen s’inicià a Tromsø, situada a uns 1000 quilòmetres al nord. Que Tromsø, una ciutat que es troba més a prop del Pol Nord que de la majoria de capitals europees, haja tingut tant gran impacte és sorprenent. Potser el fet de no rebre llum solar uns quants mesos a l’any haja influït en els seus artistes. “Tromsø mai ha sigut una ciutat de raves”, explicava Per Martinsen, alies Mental Overdrive, qui també dirigeix el segell Love OD Communications. “Som més músics de dormitori i de cafès”.

Alguns dels millors treballs associats a aquell moviment etiquetat com a Bergen Wave o també com a “música àrtica” sonaran en aquest episodi de Sampleòpolis dedicat a repassar l’electrònica del país més septentrional de tota Europa.

Tracklist Sampleòpolis T4E04. Mén enllà de la Bergen Wave

01. BEL CANTO - Dreaming girl (White-Out Conditions, Crammed Discs, 1987)

02. BLEEP - Mr Barth In The Sahara (The North Pole by Submarine, SSR, 1989)

03. ISMISTIK - Flow Charts (Oasis, DJAX Upbeats, 1992)

04. BIOSPHERE - Novelty waves (Patashnik, Origo Sound/Apollo, 1994)

05. AEDENA CYCLE - Green clay (Albite, BeatService Records, 1997)

06. DRUM ISLAND - La danse electrique (Drum Island, Apollo, 1997)

07. MENTAL OVERDRIVE - Coming for your love (Ad Absurdum, Virgin, 1999)

08. ANJA GARBAREK - I won’t hurt you (Smiling & Waving, Virgin, 2001)

09. BJØRN TORSKE - Hard trafikk (Trøbbel, Tellé, 2001)

10. RÖYKSOPP - So easy (Melody AM, Wall of Sound, 2001)

11. ERLEND ØYE - The athlete (Unrest, Astralwerks, 2003)

12. ANNIE - Chewing Gum Vocal Mix (Anniemal, 679 Recordings, 2004)

13. DATAROCK - Fa-Fa-Fa (Datarock Datarock, Young Aspiring Professionals, 2005)

14. LINDSTRØM & PRINS THOMAS - Boney M Down (Lindstrøm & Prins Thomas, Eskimo, 2005)

15. CASIOKIDS - Il Fait Beau (Fück Midi, Karisma, 2006)

16. DISKJOKKE - Staying in (Staying in, Smalltown Supersound, 2007)

17. JAGGA JAZZIST - One-Armed Bandit (One-Armed Bandit, Ninja Tune, 2010)

18. TODD TERJE - Strandbar (It’s album time, Olsen Records, 2014)

19. SKATEBÅRD - Love in the night (CDIII, Balsa Wood, 2015)

20. MUNGOLIAN JETSET - Quintaessential trips to Bergen (A city so convenient, Smalltown Supersound, 2016)

21. VINNY VILLBASS feat. ANDO - Moneymaker Radio Version (Moneymaker EP, BeatService Records, 2017)

22. CHARLOTTE BENDIKS - Bon-Sexy Original Mix (Hjemme Erotic/Bon-Sexy, High North Music, 2019)

23. THIRD ATTEMPT - Transit (Transit EP, BeatService, 2020)

24. HÔY LA - Queen (There’s a girl, Nesm Records, 2021)

25. OF NORWAY - Revolt is a political necessary (Connaisseur Recordings, 2023)