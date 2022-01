Per als qui sou habituals d’aquest podcast, ja sabeu que SOMA ja va estar amb nosaltres en l’episodi del mes de febrer de 2021, inaugurant la sèrie Essencials, en la qual un convidat de luxe ens selecciona i presenta les cançons que han sigut transcendentals en la seua vida. Aquesta vegada però, canviem el xip i senzillament, escoltarem una selecció de músiques i de temes realitzada pel nostre convidat, amb un fil conductor: el de com sonen actualment els barris de les grans aglomeracions urbanes, els carrers de mig món i, sobretot, les xarxes socials i les playlists de la xavalada. I de pas, aprofitarem per a xerrar d'un fum de temes a propòsit de les propostes musicals.

És per això que hem titulat aquest episodi amb el nom de “Miscel·lània urbana”, en el qual trobarem, com no, hip hop; però també trap, dubstep, grime o reggaeton.

Benvingudes i benvinguts al present musical de les grans urbs.

Tracklist 'Miscel·lània urbana'

01. [Sintonia] M.I.A. - Pull up the people

02. DJ SHADOW - Number song

03. A$AP ROCKY, DRAKE, 2 CHAINZ, KENDRICK LAMAR - F**kin’ problems

04. FRENCH MONTANA, RICK ROSS, DRAKE, LIL WAYNE - Pop that

05. BROCKHAMPTON - Sweet

06. VINCE STAPLES - Big fish

07. ANDERSON .PAAK - Bubblin

08. TRAVIS SCOTT - Sicko Mode

09. LOGIC - Under pressure

10. JAY ROCK - King’s dead (with Kendrick Lamar, Future & James Blake)

11. WAKA FLOCKA FLAME - Hard in da paint

12. PUSHA T - If you know you know

13. G-EAZY, A$AP ROCKY, CARDI B - No limit

14. RIHANNA - Bitch better have my money

15. KANYE WEST, LIL PUMP - I love it

16. OLIVER MALCOLM - Skywalker

17. MIGOS - T-Shirt

18. KAYDY CAIN, NOISEBOY - Perdedores del barrio

19. BEJO, CARSSYUS KLEY - El Moreno

20. HABSTRAKT - Vibin

21. TNGHT, LUNICE, HUDSON MOHAWKE - Dollaz

22. RICO NASTY - Smack a bitch (Dr. Fresch remix)

23. SLOWTHAI, MURA MASA - Doorman

24. CHRIS LORENZO, THE STREETS - Take me as I am

25. CLIQ feat. ALIKA & MS BANKS - Google me

26. FOR THOSE I LOVE - I have a love (Overmono remix)