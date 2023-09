🎙️Per Mute anys

En 2023 es compleixen 45 anys del segell Mute Records i a Sampleòpolis volem aprofitar l’aniversari per a submergir-nos en el seu incommensurable catàleg i conéixer a fons les entranyes d’aquesta bèstia que, a base de bon criteri i d’inconformisme, ha aconseguit escriure una de les pàgines més brillants de la història recent de la música popular.

Can, DAF, Throbbing Gristle, Einsturzende Neubauten, Nitzer Ebb, Wire, Laibach, Moby, New Order, Goldfrapp, o més recentment, Apparat, Fever Ray, Haai o Daniel Avery, entre molts altres, formen l’increïble roster d’aquest segell imprescindible al que hui dediquem el primer capítol de la quarta temporada de Sampleòpolis.

Corria l’any 1977 i un jove nascut a Londres i graduat a l'escola de cinema anomenat Daniel Miller es va asseure en la seua habitació davant d’un sintetitzador analògic Korg 700s, una màquina de cintes de quatre pistes i una còpia de la novel·la “Crash” de JG Ballard per escriure una cançó. En un sol dia, Miller va gravar el que seria el seu primer single sota el nom artístic de The Normal. Amb els seus ritmes de whip-crack i les seues lletres sobre un encontre sexual enmig de les restes mutilades d'un accident de cotxe, Warm Leatherette no estava cridat a ser un single d’èxit. Miller tenia previst llançar només 500 còpies, però mentre sondejava el mercat de la distribució per a aquest single autoeditat, va rebre una resposta inesperada. Primer, Geoff Travis, propietari del segell Rough Trade, li va demanar 2.000 còpies i després la revista Sounds va ressenyar-lo com a “senzill del segle”.

Va arribar a vendre 30.000 còpies, a fer una minigira, i com que Miller havia posat la seua adreça al dors del disc, va començar a rebre cartes i maquetes. I així va néixer Mute Records fa vora mig segle.

Per Mute anys!

Tracklist Sampleòpolis T4E01 Per Mute anys

02. THE NORMAL – Warm Leatherette (Warm Leatherette / T.V.O.D., 1978)

03. DAF - Kebap Träume (Kebap Träume, 1980)

04. FAD GADGET – Lady Shave (The Fad Gadget Singles, 1986)

05. SILICON TEENS – Sun Flight (Music for parties, 1980)

06. DEPECHE MODE – Dreaming of me (Speak and spell, 1981)

07. YAZOO - Don’t go (Upstairs at Eric’s, 1982)

08. EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN - Krieg In Den Städten (80-83 Strategien Gegen Architekturen, 1983)

09. WIRE – Drill (The ideal copy, 1987)

10. DEPECHE MODE - Behind the weel (Music for the masses, 1987)

11. LAIBACH - Opus Dei (Live is life) (Opus dei, 1987)

12. NITZER EBB – Control I’m here (Body work, 1988)

13. DEPECHE MODE - Waiting for the night (Violator, 1990)

14. PLASTIKMAN - Plastique (Musik, 1994)

15. NICK CAVE & THE BAD SEEDS - Red right hand (Let love in, 1994)

16. MOBY - Hymn (Everything is wrong, 1995)

17. RECOIL - Control freak (Unsound Methods, 1997)

18. ADD N TO (X) - Revenge of the black agent (Avant Hard, 1999)

19. GOLDFRAPP - Lovely head (Felt Mountain, 2000)

20. YEASAYER - Ambling alp (Odd Blood, 2010)

21. M83 - Midnight city (Hurry Up, We're Dreaming, 2011)

22. APPARAT - K & F Thema (Pizzicato) (Krieg Un Frieden (Music for Theatre), 2013)

23. ARCA - Thievery (Xen, 2014)

24. NEW ORDER - Restless (Music complete, 2015)

25. THROBBING GRISTLE - 20 Jazz Funk Greats Black (2019)

26. HAAi - Stop looking at me swan (Systems up, windows down, 2019)

27. DANIEL AVERY - Higher (Feat. Sherelle) (Ultra truth, 2022)

28. FEVER RAY - Even it out (Radical romantics, 2023)