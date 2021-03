Sanitat adverteix Ribera Salud que no augmente la plantilla davant la recuperació pública de l’hospital de Torrevella

“Si has treballat en el Departament de Salut de Torrevella i vols tornar a unir-te a la família Ribera de manera indefinida, no t’ho penses. Escriu-nos. Ens preocupem per la teua estabilitat.”

Això diu l’anunci publicat en les xarxes socials de Ribera Salud juntament amb una adreça de correu electrònic de recursos humans.

Una situació que no ha passat desapercebuda per a la Conselleria de Sanitat, ja que, segons les normes que va remetre a l’empresa el 14 d’octubre de 2020 per assumir la gestió del Departament de Salut de Torrevella un any més tard en acabar els 15 anys de concessió, qualsevol nova contractació o convocatòria requereix un informe favorable de la sotssecretaria.

Sobre aquest tema, fonts de Sanitat han confirmat que ningú de Ribera Salud s’ha dirigit a ells per comunicar la consolidació de llocs com a indefinits, per la qual cosa entenen que es pot estar davant un incompliment d’aquest punt de les normes de reversió.

Per aquest motiu, les mateixes fonts han informat a elDiario.es que remetran una carta a la companyia per sol·licitar-los informació sobre aquest procés i, si escau, instar-los que hi posen fi.

#Empleo💼 Si has trabajado en el Departamento de Salud de #Torrevieja y quieres volver a unirte a la familia Ribera de forma indefinida, no te lo pienses.



📩Escríbenos a recursoshumanos@torrevieja-salud.com.

Nos preocupamos por tu estabilidad ✨. #SaludResponsable pic.twitter.com/5fzEwtF8Hj — Ribera | Salud Responsable (@riberasalud) 15 de marzo de 2021

Des de Ribera Salud han assegurat que el III Conveni Col·lectiu signat en 2020 (abans que arribaren les normes de reversió) amb el Departament de Salut de Torrevieja, el qual venç al desembre de 2021, recull el dret dels treballadors a sol·licitar el canvi de contracte a fix-discontinu, fet que s'ha realitzat en les últimes setmanes.

Segons han afirmat, tots els treballadors que complisquen amb els requisits poden presentar la seua sol·licitud en el departament de Recursos Humans que, tal com marquen les normes de reversió, traslladarà a la Conselleria de Sanitat per a la seua aprovació. En tot cas, Conselleria és qui valguda les sol·licituds d'aquests contractes i qui decidirà si escau o no dur-los a terme, per la qual cosa consideren que no s'han incomplit les esmentades normes.

Des que el mes d’octubre passat es va fer oficial que la Conselleria de Sanitat assumiria de nou la gestió del Departament de Salut de Torrevella, la mercantil ha iniciat un procés de judicialització del procés de reversió per tractar de frenar-lo o retardar-lo.

Així doncs, una sentència recent de la secció 5 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va denegar la sol·licitud presentada per Ribera Salud de suspensió cautelar de les normes esmentades.

L’estratègia de l’empresa no és nova. Davant l’anunci del Govern valencià de la reversió de l’Hospital d’Alzira per a l’1 d’abril de 2018 amb l’objectiu de fer complir una de les seues promeses estreles, els departaments gestionats per Ribera Salud van presentar mig centenar de contenciosos de tota mena en un intent, van assegurar llavors fonts de Sanitat, “d’obstaculitzar el funcionament de la conselleria”. Tots van caure en sac foradat, com els nou recursos judicials que van presentar abans que s’esgotara el termini del rescat de la concessió.