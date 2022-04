Así de corrupta fue la era de Rita Barberá

Las revelaciones del 'caso Azud'

Una maquinaria de la corrupción que movía la familia de la fallecida alcaldesa del PP

El levantamiento del secreto del sumario de una parte de la instrucción del 'caso Azud' ha puesto de relieve el grado de corrupción existente en la época de la fallecida exalcaldesa del PP Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de València. Si no fuera suficiente el caso Taula, que apunta a la financiación ilegal del PP local mediante el cobro de comisiones de concesionarias municipales con la implicación del que fuera vicealcalde Alfonso Grau y del cuñado de Barberá, José María Corbín, entre otros, el sumario de Azud vuelve a incidir sobre Grau y sobre Corbín, esta vez en una investigación sobre corrupción urbanística en la que hay cerca de 60 personas imputadas, varias decenas de ellas funcionarios vinculados sobre todo a las áreas de Patrimonio y Planeamiento del Ayuntamiento.

La trama de Azud gira en torno al empresario Jaime Febrer, que habría sobornado para sacar adelante proyectos urbanísticos a políticos del PP, como el que fuera concejal del área y hoy diputado en las Corts Valencianes Jorge Bellver, que la jueza pide imputar por haber recibido regalos. Pero también del PSPV-PSOE. El que fuera jefe de la oposición socialista en el Ayuntamiento Rafael Rubio está imputado en el caso por haber cobrado supuestamente cantidades en negro. Él y otros dirigentes socialistas, como José Luis Vera o José María Cataluña, responsable entonces de las finanzas del PSPV-PSOE, participaron supuestamente en reuniones para convencer a alcaldes socialistas de que facilitasen los negocios de Febrer a cambio de comisiones o el pago de gastos electorales.

Y ahí destaca el papel de Jose Luis Vera, abogado vinculado al PSPV-PSOE, que habría cobrado 1,3 millones por propiciar reuniones de la trama con alcaldes como el de Benicàssim, en ese caso en nombre de un proyecto que involucraba a los carmelitas descalzos y que no se llevó a cabo; con dirigentes del Bloc y del PSPV en Burjassot para un proyecto que tampoco prosperó; o con la exalcaldesa del PP de Xixona, que vendió mediante una empresa pantalla unos terrenos de su familia a un precio superior al establecido para otros propietarios, por lo que está imputada junto a un exconcejal de su equipo.

Con todo, el protagonista de la trama, más incluso que el empresario Febrer, es el cuñado de la fallecida exalcaldesa, casado con una hermana de Barberá que era, además, su jefa de gabinete. La pareja y sus tres hijas están imputados en el caso. José María Corbín manejaba una agenda telefónica que revela sus relaciones con ministros del PP, consellers de la Generalitat Valenciana y otros personajes significados. A medida que se vayan conociendo más aspectos de la investigación judicial se podrá ir completando el rompecabezas de una trama que, por lo que se sabe hasta ahora, manejó como mínimo siete millones de euros en operaciones ilícitas.

La Generalitat crea una empresa para gestionarlas

Las ITV valencianas, de las comisiones ilícitas con Zaplana a la gestión pública

Las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) fueron también una presa de la corrupción en la etapa de gobiernos del PP en la Generalitat Valenciana. El expresidente Eduardo Zaplana, imputado en el caso Erial, figura en una de las investigaciones centrada en las concesiones de licencias de ITV otorgadas en 1997 por las que se habrían cobrado mordidas millonarias.

Un cuarto de siglo después, ante el final de las concesiones, la Generalitat Valenciana, gobernada ahora por la izquierda, ha decidido no prorrogarlas y crear una empresa pública que las gestionará a partir de 2023. Las empresas, que ya no son las primeras mediante las que se consumaron los cobros de mordidas debido a que fueron traspasadas, tratarán de oponer resistencia en los tribunales, como ya han anunciado. Sin embargo, el TSJ valenciano ya ha rechazado la suspensión cautelar de la recuperación de la gestión pública de las ITV. “La no prórroga de la concesión es algo previsible de acuerdo con los términos pactados y no algo extraño que ocurra, de manera que los concesionarios deben estar preparados para tal evento”, apunta la resolución judicial.

La socialista Carolina Gracia, nueva alcaldesa de Orihuela

Cayó el alcalde imputado por cobrar de Sanidad sin acudir a trabajar

Emilio Bascuñana ya no es alcalde de Orihuela. El PP no logró desbaratar la moción de censura que lo ha apeado del cargo gracias a que los concejales de Ciudadanos apoyaron como nueva alcaldesa a la socialista Carolina Gracia. La moción, que contó también con los votos favorables de Cambiemos Orihuela, dejó fuera de la alcaldía a Bascuñana sin que se aludiera más que de pasada a su condición de imputado por haber cobrado durante seis años de la Sanidad valenciana sin ir a trabajar.

El desalojo de Bascuñana, que no contaba con el visto bueno de la dirección de Ciudadanos, por lo que la formación expedientó a sus concejales en Orihuela, causó alguna tensión entre el PP y el partido de Inés Arrimadas. Sin embargo, los dos trataron de desvincular la ruptura en la capital de La Vega Baja de sus alianzas municipales.

La Fira del Llibre está en marcha de nuevo

La Fira del Llibre de València ha vuelto a su emplazamiento tradicional en los Jardines de Viveros, sin las restricciones de la pandemia. En su inauguración, el conseller de Cultura, Vicent Marzà, señaló: “En tiempos convulsos como los que estamos viviendo, en los que muchas veces parece que el odio por el odio es lo que más renta, los libros nos aportan calma, reflexión, profundidad y paz, para nosotros mismos y para el conjunto de la sociedad. Los libros no solo nos hacen más libres, sino que ayudan a construir una sociedad mejor”. Marzà añadió que la Generalitat ha multiplicado por cuatro el presupuesto y las acciones relacionadas con el libro y la lectura. Con 66 expositores, en 101 casetas, y más de 428 actividades abiertas al público, los editores y libreros tienen serias expectativas de que esta 57 edición impulse la recuperación del sector.

La versió en valencià d'elDiario.es inclou aquestes informacions i altres de caràcter cultural, així com alguns articles d'opinió. La pots llegir ací.

También puedes seguirnos en Telegram.