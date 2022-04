Las editoriales valencianas, expectantes ante la Fira del Llibre: “Tenemos muchas ganas de reencontrarnos con los lectores”

Tras un par de años de parón obligatorio y un Sant Jordi pasado por agua, con grandes pérdidas para las editoriales modestas, el sector editorial valenciano se encamina hacia una cita que puede ser decisiva. La 57 Fira del Llibre de València arranca su primera edición de pretendida normalidad, con el experimento de la feria celebrada en octubre como balón de oxígeno para el sector.

La 56 edición, celebrada en otoño, logró cifras similares a las de 2019, con 300.000 asistentes y cerca de un millón de euros en ventas, según la organización. El Gremi de Llibrers y la Fundació Fira del Llibre pretenden que la cita de octubre sea un punto de partida para la recuperación y esta edición consiga impulsar al sector a niveles previos, con una programación de más de 400 actividades -casi el doble-, 61 expositores y 101 casetas.

Los editores valencianos se muestran entre la esperanza y el escepticismo con la última convocatoria. Para Gonçal López, editor de Bromera, las ferias son una oportunidad para poner en contacto a autores y a público. El editor espera que esta cita permita volver al ritmo tradicional de ferias de primavera. “Parece que es el 'reset' de verdad, que la sociedad no puede más”, dice, reconociendo que se ha anunciado varias veces la ansiada vuelta a la normalidad. En la misma línea se manifiesta Mercé Pérez, editora de Sembra Llibres, que considera que para el sector es importante la sensación de volver a una feria en primavera. “Tenemos muchas ganas de reencontrarnos con los lectores”, afirma la editora, que ha sufrido pérdidas importantes por las fuertes lluvias en Sant Jordi. “Esperamos que esta primavera caótica nos de una tregua, que la gente se anime y celebremos una feria que llevábamos mucho esperando, que necesitábamos”, recalca la editora valenciana.

Para Manuel Borrás, editor de Pre-Textos, este certamen se encara con la misma actitud que antaño: “Siempre vamos con la misma actitud, la de compartir con los lectores esos libros que fueron esenciales para nosotros como editores y como lectores privilegiados por la confianza que han depositado sus autores en nosotros”. La editorial, la única con la premio nobel Louise Glück en su catálogo en el momento de ser premiada, recalca que su afán “es el del lector gustoso, el de aquel que no deja seducirse por la propaganda que hoy domina el mundo de la crítica, en la que el crítico más que crítico ha devenido un portavoz de los grandes sellos editoriales y de las modas. Nadie fija hoy jerarquías y eso es grave”, puntualiza. “Nosotros vamos a las ferias a la búsqueda de lectores independientes e insobornables”, reitera Borrás.

Alberto Haller, responsable de Barlin Libros, reconoce su entusiasmo por volver al certamen. La editorial, que comparte caseta con la librería feminista La Rossa, percibe en el ambiente “ganas de volver a la calle”, aunque teme que “el estado general de ayudas a través del consumo -que se dio en los primeros meses de la pandemia- se esté diluyendo”. Para el editor, octubre fue un ensayo para recuperar la situación anterior, aunque él llega con el doble de catálogo que antes de la pandemia.

La pandemia y el resto de emergencias que se han ido sucediendo hacen que el sector se replantee si un modelo que concentra las expectativas en una cita anual es el más indicado. Algunos editores, como López, que participa en los espacios de decisión, se debe desestacionalizar el sector del libro, pero no sumando varias citas, sino buscando atraer lectores todo el año. En marzo de 2020 un grupo de libreros independientes de Valencia y su área metropolitana se inventaron un amigo invisible para que los lectores apoyaran las librerías tras dos meses de confinamiento. La iniciativa, Sentim les Llibreríes, alcanza este año su tercer edición con récord de librerías inscritas. “Hay que valorar si queremos volver a 2019 o mejorar”, apunta el responsable de Bromera, que indica que las ventas no han caído como se preveía, pero el aumento del índice de lectura que indican las encuestas no se ha traducido en cifras para el sector. La reflexión empezará a materializarse con los datos de esta última edición, que se pretende la primera de la recuperación.

Recomendaciones editoriales

elDiario.es ha pedido a las editoriales que participan en este artículo algunas recomendaciones, de sus catálogos o del de otros grupos, para esta 57 edición de la Feria del Libro de Valencia:

La editorial Pre-Textos propone tres títulos de su colección editados este año: Indagación sobre los fantasmas, de Darío Jaramillo, un ensayo sobre los potenciales literarios de esta figura; El tiempo de la consolación, de Michael Foessel y Cartas náuticas, poemario de Aldalber Salas.

Gonçal López, de Bromera, aboga por un título de su catálogo, que también recomienda la editora de Sembra Llibres y ganó la última edición de los premios de narrativa de la Institució Alfons El Magnànim: Els dies bons, de Aina Fullana, y la propuesta juvenil Una carta, de Irene Verdú (Animallibres, 2022).

Alberto Haller, responsable de Barlin Libros, recomienda Sagrado y desagrado, de Rubén Martín Giráldez (Malastierras, 2022) y Los señores nos mandaron aquí, de Elin Anna Labba (Barlin Libros, 2022). Una novela sobre el destierro del pueblo índigena de los samis en Laponia. La periodista Elian Anna Labba, de origen sami, arranca su investigación sobre el destierro olvidado de sus antepasados, una colección de testimonios en primera persona de los supervivientes del exilio forzoso.

Mercé Pérez, de Sembra Llibres, además de la obra editada por Bromera recomienda el ensayo Quatre Dies (Sembra Llibres, 2022), del economista Joan Sanchis, una propuesta sobre las ventajas de reducir la jornada laboral, y la recuperación de la obra de Jane Eyre por Viena Edicions.