La 57 Fira del Llibre de València arranca apelando al “poder transformador” de la literatura

Un cielo encapotado sobre los Jardines de Viveros acompañaba a lectores, editores y libreros en un tímido reencuentro. El mal tiempo, más leve de lo temido y de lo ocurrido el último Sant Jordi, ha marcado la primera jornada de la 57 edición de la Fira del Llibre de València, que ha abría sus puertas el jueves a mediodía y que ya ha comenzado a atraer a los lectores.

Libreros, editores y organización en general ponen sus expectativas en el fin de semana, cuando converjan el cielo despejado con tiempo para el ocio. Confían también en que la primera edición que recupera la primavera tras la pandemia atraiga a la gente que añora volver a la rutina, a la calle sin restricciones

Organizadores e instituciones invocan “el poder transformador” de la literatura en el acto inaugural. El libro es “un objeto modesto, pero tan determinante en la historia de la humanidad. Sin libros, sin narración escrita, sea del género que sea, no crecerá ningún pensamiento crítico, ninguna pregunta, no habrá evolución. Leer nos transforma”, ha proclamado la pregonera de la Fira, Mª Jesús Bolta, mientras que el conseller de Educación, Vicent Marzà, apunta que “en tiempos convulsos como los que estamos viviendo, en los que muchas veces parece que el odio por el odio es lo que más renta, los libros nos aportan calma, reflexión, profundidad y paz, para nosotros mismos y para el conjunto de la sociedad. Los libros no solo nos hacen más libres, sino que ayudan a construir una sociedad mejor”. Y el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, añadía: “Las ideas están en los libros y los libros salvan nuestra civilización. Desde que los libros son de todos, y no de unos pocos, el mundo ha progresado. Abren la mente, hacen reflexionar, y apoyan la mejora de la sociedad”.

Las editoriales valencianas confían en que esta edición suponga un 'reset' definitivo, tras el experimento de la edición en octubre, y esperan ver traducido ese supuesto aumento de los índices de lectura en ventas. Mientras sucede la cita, algunos responsables comienzan a meditar cómo desestacionalizar las ventas, concentradas en el certamen de primavera.

La 57 edición de la segunda feria estatal -Sant Jordi al margen-, abrirá sus puertas hasta el 8 de mayo con cifras récord: 66 expositores, 101 casetas y más de 428 actividades abiertas al público, un 92% más que en 2021, con centenares de presentaciones y firmas de autores.