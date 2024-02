Suspendido el juicio contra Zaplana por los problemas de salud de su abogado

El tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València ha acordado la suspensión del juicio contra Eduardo Zaplana por los graves problemas de salud del abogado del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro popular. Zaplana ha llegado a la Ciudad de la Justicia poco antes de la hora a la que estaba convocada la primera sesión del juicio por el 'caso Erial'.

El juicio ya se pospuso por problemas de salud del representante del Ministerio Público. La grave afección del letrado que ejerce la defensa de Eduardo Zaplaam Zaplana ha propiciado un nuevo retraso del juicio. El tribunal de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha cuadrado un nuevo calendario para el juicio que, en principio, se iba a prolongar durante prácticamente cinco meses, incluyendo la declaración de decenas de testigos y los propios acusados.

Así, la sección cuarta de la Audiencia de València ha señalado el próximo 21 de marzo como nueva fecha de arranque del juicio. El fiscal anticorrupción no se ha opuesto a la suspensión del juicio. “Entendemos que en estos momentos el señor Zaplana no tiene representante letrado y no es posible empezar la sesiones del juicio oral”, ha afirmado el fiscal Pablo Ponce. Ninguno de los letrados de las defensas se ha opuesto a la petición de Zaplana.

En el banquillo se sientan un total de 18 personas. La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 19 años de prisión para Zaplana y ocho años para José Luis Olivas, también expresidente autonómico. El Ministerio Fiscal elevó a 20,6 millones de euros el presunto botín de Zaplana manejado en paraísos fiscales.