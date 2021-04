El TSJ-CV deniega a Marina Salud los intereses de una factura de 9,7 millones por el contrato del hospital de Dénia

Las empresa Marina Salud, concesionaria del hospital de Dénia, se ha llevado un nuevo revés judicial en sus reclamaciones a la Generalitat Valenciana.

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimado un recurso de la empresa ante la desestimación de la Conselleria de Sanitat de una solicitud de intereses por el contrato de gestión de servicio público por concierto de la asistencia sanitaria integral en el Departamento de Salud 12, correspondiente a la zona de Dénia.

Marina Salud, representada por la letrada Rosa Vidal, reclamaba los intereses de una factura por importe de 9,7 millones de euros abonada en 2017, sin que la Generalitat Valenciana contestara siquiera al escrito.

La Abogacía de la Generalitat alega que el pago de la factura se efectuó mediante la vía del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), lo cual supone la renuncia a los intereses y a las acciones legales. Los intereses que reclamaba la concesionaria ascendían a 64.210 euros.

La sentencia del TSJ-CV recuerda que el contrato de gestión del hospital de Dénia se firmó en 2005, cuando aún no estaba vigente la actual normativa que reduce los plazos de pago por parte de la Administración. La Sala de lo Contencioso desestima el recurso, en una sentencia que no es firme y contra la que cabe recurso, pero no impone las costas a Marina Salud, al haber impugnado una resolución de la Administración que no resolvió en un momento la Conselleria de Sanitat.