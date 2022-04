La Universitat de València insta “firmemente” a usar la mascarilla y retira la obligatoriedad

La Universitat de València (UV) ha decidido finalmente instar “firmemente” al uso de la mascarilla en sus instalaciones y dejar sin efecto la obligatoriedad de este elemento de protección.

Así lo ha comunicado la rectora de la institución, María Vicenta Mestre, al Consejo de Gobierno tras “el cambio de contexto de esta última semana y escuchada la comunidad universitaria a lo largo de los últimos días”, informa la entidad educativa.

En esta reunión del Consejo de Gobierno, la representación de las y los estudiantes “ha dado apoyo a la decisión del Consejo de Dirección de la Universitat de València de instar firmemente al uso de la mascarilla”, añaden.

La Universitat explica que, desde el momento en que el Gobierno de España anunció la próxima aprobación de un Real Decreto sobre el uso de la mascarilla, la Universitat de València trabajó en la elaboración de un marco regulatorio propio, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto de 19 de abril relativo al papel de los Servicios de Prevención en los entornos laborales, y en base a la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat que incorporó en el articulado de su resolución la función de estos servicios.

“En la toma de decisión --señalan-- se consultó a los miembros del Comité de Seguridad y Salud y a los equipos técnicos de la Secretaría General y la Gerencia de la Universitat, así como a los decanos, decanas, directores y administración de centros”.

En este sentido, recuerda que CRUE-Sostenibilidad, el 19 de abril, recomendó seguir utilizando la mascarilla en espacios interiores de las instalaciones universitarias de uso compartido, seguir manteniendo los protocolos de ventilación y seguir recomendando la higiene de manos.

En este contexto, “en período de vacaciones académicas, y en ausencia de posición común del sistema universitario y de indicaciones de las autoridades educativas, ante la inminencia del reinicio de la actividad docente, se decidió adoptar la resolución en relación al uso obligatorio de mascarillas en la Universitat de València”.

Esta resolución “se fundamentó en un análisis jurídico del Real Decreto, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de la LOU, del Estatuto del Estudiante Universitario, y de la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de 21 de abril”, incide la institución académica, que añade que este análisis “condujo a concluir que no es contrario al marco legal el uso obligatorio de la mascarilla por parte de toda la comunidad universitaria”.

A partir de la evidencia científica disponible, y del análisis de las características de los espacios docentes de nuestra Universidad, y de las dinámicas interpersonales del colectivo universitario, el Servicio de Prevención y Medio Ambiente valoró que la mejor forma de garantizar un bajo riesgo de exposición a la covid-19, particularmente para las personas vulnerables, es el uso continuado de la mascarilla en las instalaciones universitarias.

Sin embargo, en los escasos días posteriores a la difusión de esta resolución “se han conocido algunos hechos significativos”. En primer lugar, enumeran desde la UV, que la mayoría de las universidades españolas han interpretado el documento elaborado por CRUE-Sostenibilidad “en un sentido de recomendación no obligatoria del uso de la mascarilla”.

En segundo lugar, que la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional de la Generalitat Valenciana envió el 23 de abril a los centros educativos no universitarios un comunicado en que se indica la no obligatoriedad de la mascarilla con carácter general, tanto para el alumnado como para el profesorado y el personal no docente.

Estas actuaciones de las administraciones públicas y las universidades “evidencian su valoración de que es posible mantener en el ámbito educativo un nivel que consideran aceptable de protección frente a la covid-19 sin una obligatoriedad en el uso de la mascarilla”.

Asimismo, la Universitat dice que el Consejo de Dirección inició el 26 de abril, nada más retomarse la actividad lectiva, un proceso de información y consulta, en primer lugar con la Comisión Asesora Estudiantil (CAES), y con decanas, decanos y directores, y se reunió la comisión permanente del Comité de Seguridad y Salud el día 28 de abril.

Proceso de consultas

En este proceso de consultas se han expresado posiciones favorables a la obligatoriedad del uso de la mascarilla, y posiciones que plantean que se pueden conseguir los objetivos de protección perseguidos con una recomendación, no necesariamente obligatoria, de este uso.

En este contexto, “la decisión que se adoptó estaba razonada y fundamentada, contemplaba la validez jurídica y la argumentación científica en materia de prevención”, sostienen.

En la reunión del Consejo de Gobierno del día de hoy, la rectora de la Universitat ha informado de que “escuchada la comunidad universitaria, se ha considerado, desde el Consejo de Dirección, que el objetivo de garantizar la máxima seguridad de las personas, no solo de la comunidad universitaria, sino también de sus familias, se puede conseguir desde la obligatoriedad o desde la responsabilidad compartida y un uso responsable por parte de cada uno y cada una de nosotras”.

El objetivo, ha expresado, “siempre ha sido la máxima protección de las personas, como hemos hecho desde el inicio de la pandemia”. “Por eso el Consejo de Dirección ha decidido dejar sin efectos la resolución del día 22 de abril, instando firmemente a la comunidad universitaria al uso de la mascarilla en todas las instalaciones de nuestra universidad hasta la finalización del curso académico”, ha aseverado.

La rectora también ha dado a conocer que se continuará proporcionado al personal de la Universitat de València mascarillas y se mantendrá la ventilación de los espacios y los sistemas de control de calidad del aire.

Finalmente, en su informe al Consell de Govern, Mestre ha agradecido todo el trabajo realizado a lo largo de estos días por la vicerrectora competente en salud en los campus, así como del Servicio de Prevención y Medio Ambiente.