10.000 policies blindaran la Comunitat Valenciana i controlaran la mobilitat en els ponts de Sant Josep i la Setmana Santa

La Comunitat Valenciana quedarà blindada davant els ponts imminents de Sant Josep i la Setmana Santa amb l’objectiu de donar compliment al tancament perimetral decretat i evitar els desplaçaments entre comunitats autònomes.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va presidir dimecres la reunió de coordinació de seguretat de mesures COVID-19 a què també van assistir la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, representants de la Policia Nacional i Autonòmica, de la Guàrdia Civil, el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Rubén Alfaro, i la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo.

Segons informen fonts de la Delegació del Govern a elDiario.es, en els pròxims dies estaran operatius fins a 10.000 agents de les forces i cossos de seguretat de l’Estat destinats a la Comunitat Valenciana, que controlaran principalment les carreteres.

“És el mateix nombre d’efectius que es van desplegar per garantir el compliment de la normativa durant Nadal i els caps de setmana en què ha estat vigent, i amb bon resultats, el tancament perimetral de ciutats de més de 50.000 habitants. Els controls són, com sempre, aleatoris. La vigilància es coordina també amb les policies locals i l’adscrita”, expliquen.

A més, també hi haurà controls en els aeroports, on es continua exigint PCR negativa amb 72 hores d’antelació. Les mateixes fonts recorden que solament poden viatjar persones procedents d’Austràlia, Nova Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sud, Tailàndia, la Xina, regions administratives especials de la República Popular de la Xina (RAE de Hong Kong i RAE de Macau).

A més, també poden viatjar persones procedents d’altres països en els casos següents: residents a la Unió Europea o estats associats Schengen, que es dirigisquen directament al seu lloc de residència; titulars d’un visat de llarga duració expedit per un estat membre o estat associat Schengen que es dirigisquen a aquest; treballadors transfronterers; professionals sanitaris o de la cura de majors que es dirigisquen a exercir la seua activitat laboral; personal dedicat al transport de mercaderies, en l’exercici de la seua activitat laboral, i el personal de vol necessari per a dur a terme les activitats de transport aeri comercial; personal diplomàtic, consular, d’organitzacions internacionals, militars i membres d’organitzacions humanitàries, en l’exercici de les seues funcions; persones que viatgen per motius familiars imperatius acreditats degudament; persones que acrediten documentalment motius de força major o situació de necessitat, o l’entrada dels quals es permeta per motius humanitaris.

Una altra de les mesures previstes és demanar més control de les policies locals per evitar festes clandestines i reunions de no convivents en espais privats. La Guàrdia Civil continua vigilant el tancament perimetral de la Comunitat, la Policia Nacional, els aeroports i les estacions, i la unitat adscrita a la Generalitat, el control d’aforaments en hostaleria i centres comercials.

La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, va destacar la petició que s’ha fet als alcaldes i alcaldesses per a suspendre qualsevol esdeveniment civil relacionat amb les Falles o religiós que implique la possibilitat que es produïsquen aglomeracions i que insten les policies locals que estiguen especialment vigilants en la supervisió del compliment de les mesures de prevenció.