18 aspirants denuncien a l’Agència Valenciana Antifrau un procés de selecció a la Policia Local de Benidorm

Després de la primera denúncia davant l’Agència Valenciana Antifrau (AVA) d’un aspirant a la cobertura de places de Policia Local a Benidorm mitjançant un procés de consolidació d’ocupació temporal, l’organisme que dirigeix Joan Llinares va rebre 17 denúncies addicionals. L’agent que tenia les respostes en un altre procés de selecció per al mateix cos policial –absolt per la secció desena de l’Audiència Provincial d’Alacant malgrat haver-se “acreditat” que va tindre accés a les respostes correctes abans de l’examen– va ser un dels afortunats que va superar la prova.

En l’anàlisi de les 18 denúncies, Antifrau destaca la “rellevància especial” de la “sospita de realització de filtracions d’informació privilegiada en favor d’uns opositors determinats participants en el procés selectiu”. L’AVA va iniciar les perquisicions, al principi, davant les “irregularitats determinades per a afavorir presumptament els agents de la policia local interins que ja presten serveis (...) en la superació de les proves”.

Dos dels aspirants, diu la denúncia inicial, van ser qualificats de no aptes en el primer informe psicològic del 8 d’abril de 2021 a conseqüència d’un error en els codis anonimitzadors respectius. L’Òrgan Tècnic de Selecció va adoptar un acord que permetia la revisió d’una prova sense sol·licitud prèvia per escrit en el temps establit.

A pesar que es va seguir el mateix criteri amb altres aspirants, “no consta que s’haja publicat o donat publicitat a aquesta decisió, encara que consta que s’ha donat publicitat a la decisió mitjançant la publicació de l’acte administratiu resultant de l’aplicació d’aquesta decisió, sense que s’hi hagueren presentat al·legacions, per la qual cosa es va respectar el dret dels interessats”. A més, tampoc comptava que “s’haja atorgat nou termini a la resta d’aspirants”, conclou Antifrau.

Del total d’aspirants presentats, afig l’AVA, 62 “pertanyen o han pertangut al Cos de Policia Local de Benidorm, dels quals 26 van resultar aptes i 36 no aptes”. Encara que l’agència no ha trobat prova sota indicis de la possible existència de frau o corrupció, sí que considera que “s’ha produït dèficit en el compliment adequat de l’ordenament jurídic administratiu i els seus principis generals” en matèria d’accés a l’ocupació pública.

El canvi de criteri de l’òrgan tècnic de selecció, “així com la no concessió explícita d’un nou termini per a tots els aspirants”, és un “supòsit d’irregularitat no invalidant”, ja que és un vici que no priva l’acte dels requisits indispensables perquè aconseguisca la seua finalitat, ni produeix indefensió a l’interessat (no es van presentar al·legacions ni recursos a la publicació del llistat d’aspirants que van resultar aptes en el test de personalitat).

No obstant això, afig Antifrau en les conclusions definitives de la seua investigació, “la tramitació correcta amb la finalitat d’augmentar les garanties dels aspirants en el procés selectiu hauria d’haver implicat la publicació explícita de l’acord de l’òrgan tècnic de selecció”, a més de “la concessió explícita d’un nou termini a la totalitat dels aspirants, amb la finalitat que pogueren exercitar les accions que els correspongueren en dret”.

L’AVA ha recomanat a l’Ajuntament de Benidorm que dicte instruccions internes perquè els tribunals de selecció “davant canvis de criteris sobrevinguts” publiciten explícitament les modificacions, i concedisquen un termini exprés a tots els aspirants en el procés selectiu“ i que els justifiquen de manera motivada ”incorporant a les actes corresponents els informes dels assessors tècnics que suporten les decisions“.

La investigació d’Antifrau, una de les 79 convocatòries relacionades amb la cobertura de llocs de Policia Local en municipis valencians, revela que l’agent J. J. M. N. va superar la prova denunciada per fins a 18 opositors. Es tracta del mateix policia que tenia les respostes de l’examen abans d’una altra prova i que va ser absolt per no haver-se pogut acreditar que el president del tribunal li va passar les respostes.

Malgrat l’absolució, la secció desena de l’Audiència Provincial d’Alacant no tenia “cap dubte” que el policia “va disposar de la informació sobre les respostes de l’examen”, tal com abundaven els testimonis que van assegurar que l’opositor, fins i tot abans que es repartira el qüestionari, “començava a contestar les preguntes de què encara no disposava”. Més al sud, a Alacant, unes proves de selecció recents han sigut qüestionades pel fet d’haver obtingut les millors notes aspirants vinculats massivament a càrrecs polítics i comandaments policials.