18 preguntes i respostes sobre el tancament perimetral de València que arranca divendres

Divendres a les 15.00 hores arranca el tancament perimetral de València i de la resta de les ciutats valencianes de més de 50.000 habitants dins de les mesures aprovades fa poc per frenar l’expansió de la pandèmia.

Els municipis afectats són Alacant, Alcoi, Benidorm, Castelló de la Plana, Elda-Petrer, Elx, Gandia, Oriola, Paterna, Sagunt, Torrent, Torrevella, Sant Vicent del Raspeig, València i Vila-real.

Fins al 15 de febrer, aquestes localitats quedaran confinades entre les 15.00 hores de cada divendres i les 06.00 hores de cada dilluns, i des de les 15.00 hores de cada vespra de festiu fins a les 15.00 hores de l’endemà del festiu.

Per aquest motiu, la Policia Local de València (PLV) ha editat una guia per a aconsellar la ciutadania i respondre davant els nombrosos dubtes que genera el tancament perimetral de la ciutat durant els caps de setmana. La guia, que està oberta i anirà completant-se, respon als dubtes laborals, professionals i personals que poden tindre ciutadans i ciutadanes que han d’entrar o eixir de la ciutat durant aquest període. Aquestes són algunes de les preguntes i les respostes que conté:

1. Visc en un poble que no estarà trobarà confinat perimetralment. Els caps de setmana visitaré els meus pares que viuen en un municipi de més de 50.000 habitants. Els meus pares ja són majors i ho aprofite per a anar a fer-los la compra, endreçar la casa i altres tasques. Podré continuar fent-ho?

Sí. L’atenció i la cura de persones majors està exempta d’aquesta limitació, encara que no cal que vaja tota la família a veure els avis, i es limitarà a les persones estrictament necessàries. La resposta és vàlida també si tots dos municipis tenen limitació de mobilitat els caps de setmana i els festius.

2. Estan fent-me unes obres de reforma en el meu domicili. Per fer-ho, venen tres obrers a fer la faena. Amb això a vegades ens podem ajuntar el meu cònjuge, els dos fills meus, els tres obrers i jo. Podem fer-ho?

Les activitats laborals estan exemptes de la limitació a dues persones no convivents, per la qual cosa poden continuar amb la faena. No obstant això, des de la PLV s’aconsella que només hi haja una persona dels convivents mentre estiguen en el seu domicili els operaris, i que aquesta persona siga sempre la mateixa.

3. Tinc un basar dedicat a la venda de parament de la llar, articles de regal i decoració, així com papereria, refrescos, articles d’higiene i neteja. A quina hora he de tancar?

La zona dedicada a la venda d’articles no essencials és aconsellable fitar-la i no fer-hi venda des de les 18.00 hores. La venda d’articles essencials (neteja, higiene, papereria, etc.) pot fer-se i aquesta zona romandre oberta fins a una hora que permeta la tornada als seus domicilis del personal de la botiga i clients sense infringir el toc de queda (a aquesta data, 25/01/2021, a les 22.00 hores).

4. Fins a quina hora pot romandre oberta una acadèmia de ball?

Dependrà de si aquesta acadèmia atorga títols amb validesa acadèmica o professional. Si és que sí, podrà romandre oberta fins a una hora que permeta la tornada als seus domicilis de professors, personal i alumnes sense infringir el toc de queda. En cas contrari, hauran de tancar a les 18.00 hores.

5. Visc a València i passe els caps de setmana en una segona residència situada en una població de la Comunitat Valenciana que no estarà confinada. Puc continuar fent-ho?

Si ix de la ciutat abans de les 15.00 hores del divendres i no hi torna fins passades les 06.00 hores del dilluns, pot fer-ho. Però des de PLV es recomana que no ho faça. És millor quedar-se en el domicili habitual i limitar al màxim els desplaçaments.

6. Els caps de setmana acostume a fer compres en un centre comercial que està situat en una població fora del terme municipal de València. Podré anar a aquest centre comercial?

No. La limitació de mobilitat del Decret 2/2021 estableix el confinament perimetral de les ciutats de més de 50.000 habitants des de les 15.00 hores del divendres fins a les 06.00 hores del dilluns, per la qual cosa no podrà fer aquestes compres en un centre comercial situat fora del terme municipal de València. Hauria de fer-les en un centre comercial que estiga en aquest terme municipal. No obstant això, li recomanem que sempre que siga possible procure fer les compres fora de dies i hores en què es produeix més afluència de públic a les grans superfícies. I, per què no?, també en el petit i mitjà comerç de la zona on viu vosté.

7. La meua filla estudia a la Universitat de Castelló i viu durant la setmana en aquesta ciutat. Els divendres a la vesprada hi vaig per ella i ens traslladem al nostre domicili a València fins al diumenge, en què la torne a portar a Castelló. Podré continuar fent-ho mentre hi haja classes?

Sí. El Decret 15/2020 del president de la Generalitat va establir unes excepcions a les limitacions de mobilitat, entre altres: assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil o retorn al lloc de residència habitual o familiar. La qüestió que planteja es podria enquadrar en aquestes excepcions, si bé cal tindre en compte que no faran ús del transport públic, motiu pel qual no hi hauria cap mena de problema, sinó que els trajectes es faran amb el seu cotxe. En aquest cas la cosa més recomanable seria fer aquests trajectes fora de les hores amb limitació de mobilitat. En cas de no ser possible o si no es considera oportú fer ús del transport públic, li recomanem portar documentació que justifique aquests desplaçaments (certificat de padró, justificant de matrícula i contracte de lloguer del pis on viu la seua filla).

8. Juntament amb tres companys d’universitat hem de fer un treball per a una assignatura. Els quatre tenim domicilis diferents. Podem reunir-nos per fer aquest treball?

En principi, consulten-ho amb el seu professor i seguisquen les instruccions que ell els done. El nou decret estableix excepció.

9. Sóc d’un poble de la província de Castelló i els dies 30 i 31 reparteixen l’oli en l’almàssera del poble. Puc desplaçar-me al poble per recollir l’oli?

El que planteja podria considerar-se una activitat laboral, per la qual cosa, en principi, podria desplaçar-se, però li recomanem que contacte amb les persones que gestionen l’almàssera i traslladen aquest repartiment a dies entre setmana.

10. Per anar a la faena em desplace a un polígon fora de València amb tres companys més. Cada setmana utilitzem el cotxe d’un de nosaltres Podem fer-ho, atés que les reunions estan limitades a dues persones no convivents?

La recomanació és que hi vagen de manera separada. En cas de no poder fer-ho, entre les excepcions es preveuen les activitats laborals, per la qual cosa podran dur-ho a terme. Per descomptat, usant tots vostés màscares.

11. Tinc un taxi i a vegades hi ha clients que em demanen que els porte a un lloc fora de la Comunitat Valenciana, i més habitualment a poblacions de l’àrea metropolitana. Puc dur a terme aquestes carreres?

Sí. La justificació per a fer aquests trajectes l’han d’acreditar els usuaris, si bé és recomanable que li faciliten una còpia d’aquest document que acredite l’eixida del taxi per a la tornada del servei.

12. Actualment totes les places del taxi podien anar ocupades. Amb l’entrada en vigor de les noves mesures, es poden continuar ocupant?

Si tots els passatgers són convivents sí. En cas que no ho siguen, només podran ocupar-se dues places per fila de seients. Tots els ocupants del vehicle usant màscara.

13. Quantes persones puc portar en el meu vehicle?

Si són convivents, se’n poden utilitzar totes les places. En cas que no ho siguen, únicament es podran ocupar dues places del vehicle.

14. A vegades quan trac a passejar el gos, en uns llocs determinats hi ha unes quantes persones alhora. Es considera reunió?

És molt difícil destriar si aquesta coincidència s’ha programat prèviament, si se sol dur a terme, etc. Li recomanem que, en cas de coincidir, ho faça bastant separat d’altres persones.

15. L’horari de toc de queda, afecta el passeig de mascota?

L’horari de toc de queda no afecta el passeig de mascotes, ja que es considera una necessitat, però haurà de dur-lo a terme aplicant el sentit comú. Si, per exemple, acaba de treballar a les 22.00 hores, arriba a casa a les 23.00 hores i en aquest moment trau la seua mascota perquè faça les seues necessitats en la rodalia del seu domicili, és perfectament comprensible. No seria el mateix si traguera el gos a una hora molt allunyada dels límits del toc de queda i per llocs distants del seu domicili.

16. El confinament de València els caps de setmana i els festius afecta el desplaçament a les pedanies del Perellonet i el Saler?

Com que aquestes pedanies estan situades dins del terme municipal de València, poden efectuar- se aquests desplaçaments. No obstant això, en cas de tractar-se de segones residències, li recomanem que no ho faça. Val la pena no fer-ho ara i poder dur-ho a terme més endavant.

17. Una autoescola pot continuar fent les seues activitats? Amb quin horari?

Pot fer-les, ateses les mesures de prevenció en centres d’ensenyament. L’horari serà l’habitual, donant prou de marge perquè professorat i alumnes tornen als seus domicilis sense infringir l’horari de toc de queda.

18. Quantes places es poden ocupar en un cotxe d’autoescola?

Es podran ocupar dues places per fila de seients.